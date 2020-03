UŽIVO SVE O KORONI: Još 6 zaraženih jutros do 8, ukupno 41! Dr Nestorović podseća da korona nije ni kuga, ni kolera

BEOGRAD - U Republici Srbiji je jutros do 8 časova 14. marta 2020. godine registrovano ukupno 41 potvrđenih slučajeva COVID 19.

Četvoro se nalazi u kućnoj izolaciji sa lakšom kliničkom slikom, dok je dvoje zadržano na bolničkom lečenju, bez komplikacija, stabilnog opšteg stanja.

foto: Covid19.rs

Do 8 časova 14. marta 2020. godine, u nacionalnoj referentnoj laboratoriji Instituta Torlak testirano je ukupno 256 osoba koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja. Od poslednjeg izveštaja do 18 časova, 13.03.2020. godine testirani su uzorci 17 osoba od kojih je 6 pozitivno i 11 negativno na novi korona virus.

foto: Covid 19.rs

07.59 - Lončar o zatvaranju škola: Slušaćemo struku. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da ne vidi razlog zašto bi se u ovom trenutku zatvarale škole u Srbiji i dodao da će donošenje takve odluke zavisiti od broja zaraženih i od toga kako se širi korona virus. Lončar je kazao da je vlada odlučila da poštuje ono što kaže struka i da je odluka da se za sada ne zatvaraju škole doneta u konsultaciji sa najeminentnijim stručnjacima. Ministar je odgovarajući na pitanja novinara rekao da se ne beži od odluke da se prekine nastava u školama, ali da tu odluku treba doneti ''u pravom momentu'' kako bi imala više efekta.

''Bitan nam je svaki dan da usporimo širenje virusa i smatramo da struka to najbolje zna. Svaki dan koji prođe, a da nismo ušli u alarmantnu situaciju, za nas je ogromna dobit. Molim građane za poverenje i razumevanje. I moja deca idu u školu i pridržavaju se svega što kaže struka'', kazao je ministar.

07.58 - Evo kako je trenutno širom sveta.

foto: Covid19.rs

07.57 - Nemačka vraća penzionisane lekare zbog korone. Škole i vrtići u većini pokrajina u Nemačkoj biće zatvorene do posle uskršnjih praznika u aprilu, odlučila je nemačka vlada kako bi suzbilo širenje korona virusa. Istovremeno, nemački ministar zdravlja preporučuje bolnicama da pozovu penzionisano medicinsko osoblje i studente medicine da pomognu ako zatreba u lečenju obolelih. U Nemačkoj je dosad zaraženo 3.062 ljudi, prenosi Rojters. Javni prevoz biće redukovan na minimum.

07.55 - Manekenka Hajdi Klum: Zvala sam dva lekara, ali su odbili da me testiraju. Manekenka Hajdi Klum izjavila je da sumnja da je zaražena korona virusom, dodajući da je bezuspešno pokušavala da se testira kod dva lekara. Klumova u video snimku objavljenom na Instagramu kaže da se razbolela na snimanju emisije "Ja imam talenat" u kojoj je jedan od članova žirija.

Ona dodaje i da je želela da se testira, ali da je bezuspešno kontaktirala dva doktora. Javila se iz kreveta i objasnila pratiocima zašto se neće pojaviti na snimanju sledece epizode pomenute emisije. Rekla je i da je sve počelo osećajem obične prehlade. "Osećala sam se kao da imam temperaturu, bilo mi je hladno i curio mi je nos. Ostala sam kod kuće da ne zarazim druge ljude. Vodite računa i ostanite kod kuće ako se ne osećate dobro", priznala je manekenka.

07.39 - Priština zatvara granice, Klina i Vitina u karantinu. Vlada u Prištini odlučila je juče da zbog pandemije korona virusa zatvori sve granice, osim za građane Kosova, objavio je portal Kosovo onlajn. Premijer privremenih prištinških institucija Aljbin Kurti je na konferenciji za novinare posle vanredne sednice vlade rekao da će svi građani koji uđu na Kosovo biti provereni i smešteni u samoizolaciju u periodu od 15 dana, javlja Tanjug. On je rekao i da je vlada odlučila da zatvori kafiće i restorane, sve tržne centre i obustavi sve kulturne i sportske aktivnosti. Kurti je dodao i da će opštine Klina i Vitina biti u karantinu.

foto: Covid 19.rs

07.26 - Profesor Branimir Nestorović, pulmolog Univerzitetske dečje klinike u Tiršovoj u Beogradu, izjavio je da je Srbija odlično pripremljena i da se čini sve da se izbegne eksplozivna epidemija korona virusa, ali i da je sreća što virus nije ranije došao s obzirom na to koliko ljudi iz Srbije radi u inostranstvu.

foto: Nemanja Nikolić

"Građani se plaše kovida 19, jer imaju asocijaciju na kugu i koleru. Misle da će ljudi mrtvi da padaju po ulicama a ovo je daleko od toga. Od ovog virusa u svetu je umrlo više od 4.000 ljudi, a od običnog gripa ove sezone 88.000 osoba", rekao je Nestorović u intervjuu koji će "Politika" objaviti u nedelju, javlja Tanjug.

On je rekao da ga mnogo ne uzbuđuju loši komentari na njegov račun, i da oni imaju političku pozadinu. "Optužuju me da širim optimizam bez pokrića, ali ja stvarno tako vidim ovu situaciju. Ceo život sam nasmejan, sigurno neću da plačem. Očigledno nekome smeta sve što kažem. Već 20 godina pričam o važnosti pranja ruku, a sada kada je to Aleksandar Vučić podržao i izgovorio, počeli su da me napadaju da sam to od njega čuo", rekao je Nestorović.

"Neki smatraju da sam ja Vučićev štit i da ako mene 'obore', onda će se pokazati da zdravstvena komisija koju je on oformio nije kompetentna, da država nije spososbna da se izbori sa problemom i da su dovedeni ljudi po političkoj osnovi", dodao je Nestorović.

Profesor Branislav Tiodorović, bivši direktor Instituta za javno zdravlje u Nišu, ocenjuje da je formiranje kriznog štaba za suzbijanje kovida 19 dobar potez koji je urađen u pravom trenutku jer se ulazi u drugu fazu razvoja moguće epidemije. "To će dovesti do bolje i efikasnije organizacije rada i bržeg pronalaženja mogućih zaraženih ljudi iz kontakata sa obolelima.

Očekuje se i bolja koordinacija, kao i uključivanje drugih klinika poput KC u Kragujevcu, a po potrebi oboleli će se smeštati i na infektivna odeljenja bolnica u Valjevu, Pirotu, Užicu, Somboru", rekao je on za "Politiku". Naglašava i da će formiranje kriznog štaba uticati na to da se odluke stručnjaka mogu menjati iz dana u dan, u zavisnosti od epidemiološke situacije.

