EPIDEMIOLOG KON: Podneću ostavku ako se škole zatvore samo na dve nedelje!

BEOGRAD - Epidemiolog Predrag Kon izjavio je danas da će podneti ostavku u Kriznom štabu za suzbijanje COVID-19 Vlade Srbije u slučaju da se mere stručnjaka protiv širenja korona virusa ne poštuju, odnosno ako se škole u Srbiji zatvore, na primer, na samo dve nedelje.

On je jutros na TV Prva objasnio da je protiv zatvaranja škola na dve nedelje, kao recimo u Crnoj Gori, jer bi se u tom slučaju deca u klupe vratila na vrhuncu korona virusa u Srbiji odnosno tačno u trenutku kada se očekuje da epidemija bude na vrhuncu.

Kon je dodao da je mera za koju se on lično zalaže zatvaranje obrazovnih institucija na 6 do 8 nedelja odnosno do kraja školske godine, nakon čega bi trebalo organizovati letnju školu i nadoknadu nastave.

On je jutros na TV Prva rekao da "misli da je odluka (o zatvaranju škola) već doneta" i da se tek očekuje veći broj obolelih u Srbiji.

(Kurir.rs/Beta/Tv Prva)

Kurir