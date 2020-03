ŠKOLE NA DALJINU - NASTAVA OD KUĆE PREKO RTS I INTERNETA! Ovo su najnovije mere Vlade u borbi protiv koronavirusa!

Premijerka navela da je sa Ministarstvom prosvete pokrenuta priprema praćenja nastave od kuće, i to preko kanala Javnog servisa i putem digitalnih udžbenika, bez obzira na to što zasad nema nikakvog stručnog opravdanja za zatvaranje škola, vrtića i fakulteta. Iz preventivnih razloga tribine stadiona biće prazne

Stav zdravstvenih stručnjaka je da zasad nema potrebe da se zatvaraju vrtići, škole i fakulteti u Srbiji zbog 35 potvrđenih slučajeva koronavirusa u zemlji, dok će se fudbalske utakmice igrati bez publike, odlučeno je juče na sednici Vlade Srbije.

Ipak, ako zbog eventualnog porasta broja obolelih do zatvaranja škola ipak dođe, nastava će se odvijati od kuće, preko interneta, digitalnih udžbenika ili na kanalima Javnog servisa Srbije - RTS.

Premijerka Ana Brnabić izjavila je da, uprkos panici kod građana zbog korone, nema razloga da se zatvore vrtići, škole i fakulteti jer za to „apsolutno nema nikakvog stručnog opravdanja“.

Svaki dan važan

- To bi bilo kontraproduktivno jer to ne bi bila garancija da bi deca i mladi sedeli kod kuće u izolaciji, već bi se možda skupljali na nekom drugom mestu. U tom smislu ne bismo ništa pametno niti pozitivno učinili u ovom trenutku, uprkos panici i histeriji. Molim roditelje, nastavnike i direktore škola, kao i sve zaposlene u obrazovanju, da razumeju to i da slušamo stručnjake. Moguće je da će se ova situacija promeniti, ali nama je zaista svaki dan važan - rekla je Brnabićeva i napomenula da je i predsednik Aleksandar Vučić tražio da se to pitanje još jednom razmotri, ali da je stav struke jedinstven.

Ona je kazala da je sa Ministarstvom prosvete pokrenuta priprema kako bi se omogućila nastava od kuće, ali i da je održan sastanak sa RTS kako bi se određena nastava odvijala i na kanalima Javnog servisa, kao i priprema da se deo nastave odvija i putem digitalnih udžbenika.

- Bićemo spremni i da od ponedeljka ovo uradimo, ako to bude stav struke. Mi od 2017. radimo na uvođenju digitalnih nastavnih sadržaja, digitalnih udžbenika i učionica u sve škole. Krenućemo u testiranje da vidimo kako sistem funkcioniše i da otklonimo sve eventualne smetnje. Bez obzira na svu paniku i sve pozive i pritisak, ne možemo doneti odluku koja nije u skladu s onim što struka govori - poručila je Brnabić.

Italija loš primer

Epidemiolog Gradskog zavoda za javno zdravlje Darija Kisić Tepevčević navela je da je Italija bila jedna od prvih zemalja koja je zatvorila škole, pa to nije dalo apsolutno nikakve efekte u sprečavanju širenja virusa.

foto: BETA / Slobodan Mijević

Vlada Srbije donela je juče i odluku da se fudbalske utakmice u zemlji igraju bez prisustva publike, a Brnabićeva je pojasnila da se to radi iz preventivnih razloga i da je „više psihološko važno“. Ona je dodala da je u nekim zemljama dozvoljeno prisustvo publike na mečevima, ali da u tom slučaju postoje posebne mere kojih se publika pridržava, poput onih da je prodaja karata samo elektronska, da je svako drugo mesto popunjeno...

Epidemiolog Predrag Kon kaže da trenutno imamo „relativnu epidemiološku situaciju“ i da nema načina da mlade ljude držimo mesec i po dana zatvorene:

- Ukoliko dođe do brzog i naglog porasta broja dijagnostikovanih slučajeva, reagovaćemo eventualno pravovremenim zatvaranjem škola.

Mijomir Pelemiš IMAMO DOVOLJNO TESTOVA ZA KORONU U Srbiji ima sasvim dovoljno testova za koronu, izjavio je Mijomir Pelemiš: - Nije stvar u tome da li lekari odbijaju da testiraju pacijente, već je suština da indikaciju za testiranje postavljaju lekari. Imamo sasvim dovoljno testova za sve kod kojih postoji sumnja na koronavirus.

Predrag Kon TESTIRA]E SE I ONI KOJI NISU BILI NA PUTOVANJU Epidemiolog Predrag Kon rekao je da su u pripremljeni planovi kada budu na koronavirus morali da se testiraju svi koji imaju teške respiratorne infekcije bez obzira na to da li su putovali ili ne: foto: Dragana Udovičić - Čekamo da se pojave slučajevi koji nisu povezani, a onda se menja način i plan rada. Uključuje se ispitivanje svake teške respiratorne infekcije ili sindroma. Obavezno će se testirati, bez obzira na to da li je bilo putovanja ili ne. Isto važi i za svakog onog ko u Srbiji bude morao da ide na respirator. Bez obzira na to da li je putovao ili ne, svako će se testirati, da bismo znali da li nam je virus prisutan i koliko je stvarno prisutan. To su novi planovi, koji će da se puste svim zdravstvenim ustanovama, pripremljeni su, samo se dorađuju.

Fakulteti / Reorganizacija rada » Članice Univerziteta u Beogradu će sednice naučnonastavnih veća fakulteta i naučnih veća instituta koje okupljaju više od 100 članova održavati elektronskim putem » Nastava i konsultacije na Fakultetu bezbednosti biće elektronskim putem do 27. marta, a na fakultetu će se održavati samo neophodne sednice i odbrane diplomskih, specijalističkih i doktorskih radova, i to u kontrolisanim uslovima sa maksimalno 10 osoba u učionici » Na Filozofskom fakultetu će se svi oblici direktne nastave, grupne konsultacije, vežbanja i predispitne obaveze biti elektronske » Fakultet političkih nauka naložio je profesorima da sve oblike nastave druže u grupama manjim od 100 studenata

Tri nova slučaja ŽENA IZ LUGANA ZARAZILA SEDMORO NIŠLIJA Kod još troje Nišlija potvrđeno je juče prisustvo koronavirusa, tako da je ukupan broj onih kojima je u Nišu potvrđena bolest sedmoro. Svi imaju blažu kliničku sliku i niko nije životno ugrožen. Epidemiolog Branislav Tiodorović kaže da je nastupila lokalna transmisija, tj. da su novozaraženi bili u kontaktu sa prava četiri slučaja. - Svi su na neki način povezani sa Nišlijkom iz Lugana, koja je u našem gradu boravila od 25. februara do 7. marta. Sada imamo drugi krug obolevanja, i to je na neki način dobro jer svi potiču od istog izvora - rekao je Tiodorović i potvrdio da su među onima kojima je potvrđen virus dvoje radnika „Pošte Srbije“, a svi su oni u rodbinskim vezama sa zaraženom iz Lugana, ali da radnik „Pošte“ nije bio u kontaktu sa strankama.

Branimir Nestorović SMEJEM SE, A NIJE LAKO Načelnik pulmologije i alergologije u Tiršovoj prof. dr Branimir Nestorović ocenio je da mnogi čekaju da struka pogreši i da je mnogima „uvek lakše“ biti pesimista nego optimista. foto: BETA / Slobodan Mijević - Nama je strašno teško. To što se ja često smejem, to ne znači da je lako. Mi odgovaramo za ljudske živote. Hajde da budemo malo racionalni. Da postoji bilo kakav rizik - prvi bih rekao da se ne ide u školu - rekao je Nestorović.

Hoteli u Srbiji OTKAZANO 50.000 NOĆENJA Procenjuje se da je do sada u hotelima u Srbiji otkazano 50.000 noćenja, ali da još ne postoje zvanične informacije da je neki od njih prestao da radi usled proglašenja pandemije koronavirusa, rekao je direktor Poslovnog udruženja hotelsko-ugostiteljske privrede Srbije (HORES) Georgi Genov. Premijerka Ana Brnabić razgovarala je juče s predstavnicima PKS i HORES o merama kojima bi se u tom sektoru ublažili negativni efekti širenja korone.

VLADA SRBIJE Zabrana okupljanja na svadbama, u kafanama, ali ne i u školama Vlada Srbije saopštila je da se javnim okupljanjem više od 100 ljudi u zatvorenom prostoru smatra okupljanje u objektu, stacionarnom ili privremenom i prostoriji sa potpunim krovnim pokrivačem, u kojem se može okupiti više od 100 ljudi i u koji se može ući ili iz njega izaći samo na za to određenom mestu. Time se smatra održavanje kulturnih, zabavnih, humanitarnih, ekonomskih, naučnih i socijalnih sadržaja, sportskih aktivnosti, okupljanje iz političkih ciljeva, za izražavanje verskih prava i sloboda, za svadbe, krštenja, rođendane, okupljanja u ugostiteljskim objektima (restorani, kafane, diskoteke i sl.) kada u jednoj prostoriji u istom momentu boravi više od 100 ljudi, bez obzira na to da li su u statusu učesnika događaja ili publike, odnosno posetilaca: foto: Shutterstock - Javnim okupljanjem u zatvorenom prostoru ne smatra se održavanje nastave u osnovnim i srednjim školama i visokoškolskim ustanovama, koja je organizovana u skladu s preporukom Ministarstva prosvete - da se nastava organizuje u jednoj prostoriji (učionici, sali, amfiteatru i sl.), a u odnosu na veličinu prostorije da bude optimalan broj učenika, odnosno studenata

(Kurir.rs / Jelena Pronić / Foto:RTS)

