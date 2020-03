UŽIVO POSLE KRIZNOG ŠTABA Vučić: Čeka nas teško vreme, posle 10. dana raste broj bolesnih, gladan neće ostati niko

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić održao je sastanak sa Kriznim štabom za otklanjanje nastalih i sprečavanje mogućih štetnih posledica zarazne bolesti COVID-19 po privredu.

