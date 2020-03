SRPSKI LEKARI DALI SAVET KAKO DA OJAČATE IMUNITET! Strah i stres su najveći neprijatelji, a ovu namirnicu ODMAH BACITE

Imunolog prof. dr Borislav Kamenov i docent dr Momir Dunjić dali su najvažnije savete kako da se zaštitimo od virusa, naravno, pored toga što ćemo maksimalno sprečiti kontakte.

Dunjić je pre svega naglasio da je koronavirus novi virus koji još nije ispitan, ali su dali neke osnovne savete za opšte podizanje imuniteta, koje je sada od ključnog značaja.

Šta svakodnevno radimo što nam ruši imunitet?

- Kada pričamo o imunologoji, endokrinologiji, mi to objedinjujemo i zovemo psiho-imuno-neuro-endokrinologija. Na prvom mestu je psiho - psihičko stanje. Hronični stres ruši imunitet, važno je ne gajiti strah, jer skepsa, nepoverenje dovodi do skoka hormona stresa, što direkt utiče na funkciju timusa, kao glavne imunološke žlezde. Pozitivan stav i spavanje i već smo puno toga napravili za naš imunitet - kaže dr Dunjić.

foto: Profimedia, Printscreen/RTS

Fitička aktivnost

- Umerena fizička aktivnost je uvek korisna, kao što je preterana fizička aktivnost može drastično da pogorša situaciju ako neko ima virus, imamo takav primer maratonca koji je preminuo u Italiji - istakao je Kamenov.

Hrana i njen uticaj na imunitet

- Treba izbaciti šećere, pre svega veštačke, odnosno saharozu, ne na fruktozu, to treba unositi umereno, to je veliki značaj šećera koji utiče na imunitet - obara ga - beli, grickalice, gazirana pića i tome slično. Ono što sada treba uraditi je da ne kupujemo slatkiše. Ako to koristimo - štetimo, svako unošenje šećera diže nivo insulina koje dovodi do imunoloških i endokrinih promena u organizmu koje dovode do slabljena imuniteta - kaže dr Dunjić.Koje voće i povrće treba jesti.

- Sada treba jesti tradicionalno voće i povrće na koje smo navikli i koje su jeli naši preci, to je neki mehanizam gde znamo da smo se adaptirali kroz vekove. To je sve zelenilo, salate, paprike, kad dođe paradajz, od voća - jabuke, kruške, limun. Povrće ima dosta vitamina C, među njima je paprika, brokoli, kupus... Kada se dobro hrani tim prirodnim produktima, onda može da se obezbedi dovoljno vitamina C - ističe Kamenov.

Sličnog mišljenja je i doktor Dunjić koji je još i dodao:

- Pristužu nove zalihe voća i povrća, ali ko još ima zalihe kiselog kupusa, turšije, u njima se može pronaći dosta vitamina C, ali i utiču na dobre bakterije varenja. Što se tiče suplemenata, većina vitamina C koji se nalazi na tržištu je hemija, tako da to treba izbegavati. Bolje je jesti nar, biber, luk...

foto: Profimedia, Printscreen/RTS

Kakvu vodu treba piti

- Preporuke su da se organizam hidrira, sada bih skrenuo pažnju zbog epidemije i problema s varenjem u Evropi i Severnoj Americi, postoji problem - loše varenje - dolazi do lošije cirkulacije na nivou pankreasa, jedna od mera koja bi se mogla sada preporučiti da se ujutru uz ručak i večeru pa i inače tokom dana da se ne pije hladna voda, već vruća, toliko da se ne izgorimo, što topliju. Toplo uvek deluje protiv virusa, naš organizam tako dižemo na novi nivo rada, povećanjem temperature povećavamo i imunološku sposobnost - kaže dr Dunjić.

foto: Shutterstock

Creva i imunitet

- Čak 75 posto imuniteta se stvara u crevima, a 100 posto lošeg imunteta isto dolazi iz creva, ako nešto grešimo, sve je tu. Stavite akcenat na voće i povrće, mleko može da bude ozbiljan problem nikako ne sme da ga koristi. Ima onih koji se nadimaju od hleba, tako da i to treba izbegavati. Svaka namirnica od kojih vam se nadima stomak - to ozbiljno shvatite i izbegavajte ih - ističe Kamenov.

Suplementi

- Vitamin D kao suplement je dobar, većina ljudi ga ima sniženog, što je čovek stariji to mu više vitamina D treba, ali je potreban svima. Tu je takođe i cink, bakar, magnezijum, vodeći uvek računa o dozi.

Podizanje imuniteta su omega 3 masne kiseline, morska riba je odličan izvor, kao i guščje supe. Dobar savet je naprskati propolis na nosnu sluznicu i time sprečiti prodiranje virusa.

foto: Profimedia

