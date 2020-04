KAKO DA ZNATE DA VAM NEDOSTAJE VITAMIN C? Ovih 5 znakova reći će vam sve! Radite na IMUNITETU

Jak imunitet štiti vas od virusa i bakterija, zato je potrebno da vodite računa da li u organizam unosite dovoljno vitamina.

Evo koji su prvi znakovi da vašem organizmu fali C vitamin. Ovaj vitamin od vitalne je važnosti za naš imunitet, kožu čini zdravom i pomaže kod zaceljivanja rana.

Koje namirnice imaju više vitamina C od pomorandže?

Vitamin C važan je i za zdravlje kostiju, a bez njega telo ne može prihvatiti gvožđe i određene proteine preko potrebne za zdravlje vena, ligamenata i tetiva.

foto: Profimedia

Znakovi da telu nedostaje vitamin C:

1. Konstantan osećaj psihičke i fizičke iscrpljenost.

2. Promene raspoloženja propraćene bezrazložnom ljutnjom i nervozom.

3. Pad imuniteta zbog čega se telo ne može da se bori protiv virusa, bakterija i drugih loših mikroorganizama koji uzrokuju infekcije i alergije.

4. Krvarenje desni, kvarenje i promena boje zuba.

5. Stvaranje modrica na telu bez nekog opravdanog razloga.

Iako su agrumi poznati kao riznica vitamina C, postoje namirnice koje imaju više vitamina C i od same pomorandže.

foto: Profimedia

Kurir.rs/K.Đ/Stvarukusa, Foto: Profimedia

Kurir