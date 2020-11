KAKO DA ZNATE DA LI JE ANKSIOZNOST ILI DEPRESIJA: Ovakva promena ponašanja UKAZUJE na PROBLEM (KURIR TELEVIZIJA)

Problem anksioznosti i depresije jedan je od vodećih u savremenom društvu. Pogađa i mlade i stare, a veliki problem je kada se ne prepozna na vrema, te može ostaviti fatalne posledice u životu mladih.

Psihoterapeut Svetlana Puretić otkrila je kako prepoznati glavnu razliku između jednog i drugog stanja, a posebno kako se ona odražva kod dece.

- Anksioznost je iracionalni strah. Kada npr. imate strah od neke divlje životinje, to je normalan strah, ali kada se bojite da će vam se neko smejati jer nešto ne znate, ili se bojite da ćete ispasti smešni zbog nečega, to nije racionalan strah, već strah za sliku o sopstvenom identitetu. Iracionalni strahovi znaju da budu izuzetno parališući, a ako se ne tretiraju na vreme adekvatno, mogu dovesti do depresije.

Kako vlada rasprostranjeno mišljenje da je to stanje duboke tuge i nesreće, Svetlana ističe da je to malo drugačije.

- To je stanje neprestane praznine i beznađa.

Roditelji zaokupljeni svojim brigama i egzistencijom često zanemaruju svoju decu i njihove probleme, a nažalost škola je gotovo uvek prva koja primeti promenu ponašanja kod deteta.

-Promena u onašanju je prvi znak da nešto nije u redu. Dete koje se naglo povlači prvi je pokazatelj da postoji problem. Međutim, ovaj znak se često zanemaruje, te se tek reaguje kada dete počne da ispoljava agresivnost i neadekvatno ponašanje, što je jedan od načina na koji deca ispoljavaju svoju anksioznost.

OVDE MOŽETE GLEDATI KURIR TV UŽIVO

Kurir