PEDIJATAR OTKRIVA: U kakvoj su vezi stomak i imunitet

Crevnu mikrobiotu čini oko 100 milijardi bakterija, što je 10 puta više od broja svih ćelija prisutnih u našem organizmu. Oko 85% ovih bakterija su “dobre” bakterije, a smanjenje njihovog broja omogućava naseljavanje patogenih, “loših” bakterija. Svaka osoba ima jedinstvenu, poput otiska prsta, crevnu mikrobiotu koja se formira u prvih 1000 dana od začeća. Uloge ovih mikroorganizama su mnogobrojne, ona pomaže varenje, sprečava nastanak infekcija, ali i brojnih autoimunih bolesti.

Šta je imuni sistem?

Kompleksan, gotovo genijalan sistem, jedinstveno pozicioniran kroz čitav organizam. Glavna uloga imunog sistema je prepoznavanje štetnih mikroorganizama i odbrana od istih.

Razvoj mikrobiote i sazrevanje imunog sistema na nivou creva dešavaju se istovremeno još u najranijem životnom dobu. Zato kažemo da je površina creva glavna karika između njenih stanovnika i njene uloge da zaštiti domaćina.

BITNO JE ZDRAVLJE!

U poslednje vreme dosta se govori o probioticima i njihovoj sve široj primeni u raznim granama medicine. Po definiciji, to su živi mikroorganizmi, koji dati u odgovarajućim količinama, deluju povoljno na zdravlje domaćina. Osim što zaustavljaju dijareju i ublažavaju stomačne tegobe, oni poboljšavaju kvalitet života pacijenata sa zapaljenskim bolestima creva, koriste se preventivno uz antibiotike, u terapiji infekcije klostridijom, smanjenju pojave ekcema i atopijskog marša (alergijske kijavice, bronhijalne astme), daju se deci koja pohađaju kolektive i utiču na jačanje imuniteta.

Svetska gastroenterološka organizacija i Evropsko udruženje pedijatara gastroenterologa, hepatologa i nutricionista preporučuju kvasnicu Saccharomyces boulardii i bakterijsku probiotsku kulturu Lactobacillus rhamnosus GG u većini indikacija. Ove dve probiotske kulture pokazuju i veliki stepen uticaja na imunitet. Saccharomyces boulardii povećava stvaranje imunoglobulina IgA u crevima. Imunoglobulin IgA štiti organizam od patogena, i tako jača imunitet organizma. IgA antitela se pored u sluznici digestivnog trakta nalaze i u pljuvačci, suzama, te u sluznicama disajnih puteva i genitourinarnog trakta, gde obezbeđuju prvu liniju, tj najraniju odbranu od bakterija i virusa. Takođe, Saccharomyces boulardii povećava stvaranje i IgG antitela na klostridiju i njene toksine čime pospešuje njihovu eliminaciju i značajno smanjuje verovatnoću ponovnog javljanja ove infekcije. Takođe, on stvara enzime koji razgrađuju toksine klostridije.

Podsećanja radi, IgG antitela su najrasprostranjenija u našem organizmu. Ova antitela su vrsta pripreme našeg organizma za ponovni napad te infekcije i njeno bolje eliminisanje. Njihov nalaz u laboratoriji znači da je infekcija nekada bila i da se naš organizam već borio sa njom.

Za jačanje imuniteta probiotske kulture je najbolje kombinovati sa cinkom. Cink je esencijalni mineral, antioksidans, veoma važan u odbrani organizma od patogenih mikroorganizama. On ima direktan uticaj na neke viruse, npr. rinoviruse koji su najčešći uzročnici prehlade kod dece. Cink blokira njihove enzime, i time sprečava njihovo umnožavanje i širenje po organizmu. On ima efekat i na jačanje lokalnog imuniteta creva. On povećava regeneraciju crevnog epitela, zaustavlja sekreciju tečnosti, povećava sekreciju IgA antitela, i jača ćelijski imunitet. Efekat u zaustavljanju sekrecije tečnosti je naročito bitan kod dece sa dijarejom, jer se na taj način sprečava dehidratacija. Na našem tržištu postoje probiotici za decu koji u svom sastavu imaju cink. Ovi probiotici će nam pomoći u jačanju imuniteta i sprečavanju infekcija.

Kao roditelji želimo da deci pružimo najbolji start u životu. Svesni smo koliko je dobro zdravlje od najranijeg detinjstva značajno za neometan razvoj i zivot ispunjen srećom i bezbrižnošću kasnije. U tom smislu najveći deo snage našeg imunog sistema dolazi uparavo iz creva. Zato nije naodmet razmisliti i detetu uključiti neki od probiotskih preparata koji se mogu koristiti od najranijeg životnog doba. Dobro zdravlje digestivnog trakta deluje na dobro zdravlje jetre, nervnog sistema, bubrega i drugih organa kod dece.

Ass. dr sci. med. Nina Ristić Pedijatar-gastroenterolog

