AKO OVO JEDETE DOK POSTITE ISTO KAO DA STE POJELI 10 ĆEVAPA: Dr Perišić objasnio kako se pravilno POSTI i koje VOĆE je najvažnije

Gastroenterolog dr Vojislav Perišić pričao o pravilima posta i namirnicama koje mogu zameniti sve čega se tokom posta odričemo.

- Proveravam granicu tela i duše, volim sa duhovnikom da razgovaram, jedan vladika mi je rekao da je post i telesni i duševni. Ako nije i jedan, i drugi, ako se posti u ishrani a ne u mislima, to nije to. Molio sam vladiku da mi to sve u mejlu pošalje, rekao mi je on, deca, trudnice, bolesnici, dojilje i oni koji fizički rade, zamole sveštenika da im oprosti što će jesti pečenje. Svi drugi moraju da poste", rekao je on.

"Smisao posta je suzdržavanje, ali ne na štetu zdravlja. Uzeli biste još nešto što vam prija, ali ne smete. Ali duševno zdravlje je od strahovito velikog značaja, ako se taj deo posta ne ispuni, post nema svrhu", rekao je on.

Prva i poslednja nedelja su na vodi, koliko je to zdravo?

"Kako da ne bude zdravo! Nema masti, nema životinjskog proteina, ali molim vas, nadomestićemo biljnim proteinima. Avokado uzmite, toliko je pun zdravih masti, jedna kriška vam je kao deset ćevapčića, svaki treći dan uzmite toliko. Jeste skup, ali vredi investirati u zdravlje. Pečurke, soja, sočivo, grašak, boranija, to je sve nabijeno proteinima. Ima načina da se kompenzuje unos proteina i masnoće. Vitamina i minerala takođe", rekao je on na Prvoj TV.

Posni recepti mogu da budu i ukusni, i zdravi, a dr Perišić ih je nabrojao nekoliko.

"Jedan sjajan doručak, recimo, tvrđe skuvana palenta isečena na kriške, s povrćem, kečap, paradajz, origano, masline i pečurke. To je toliko ukusno! Ili kao užina, punjene jabuke sa orasima. Hoću da kažem, kada je post, mora se misliti šta ćemo jesti, planirati, ugoditi bližnjima. Nije post naivna stvar, to je veoma delikatno. Zahteva duševno angažovanje, približavanje i svojima i Bogu. Ne uskraćivati svoju porodicu", rekao je on.

"Ne prejedati se. Umerenost je ključna. Ne plašiti se da ćete ostati gladni, pa jesti preterano. Obroci se moraju dozirati, to je čist psihološki fenomen. Prvi osećaj sitosti - stojte, galije carske! Pa za dva sata, opet obrok. Hormoni gladi će regulisati osećaj sitosti, kada oni daju signal da je dosta, prestanimo", rekao je on.

Koliko je važno ne preskakati obroke? "Veoma je značajno, glikogen u jetri reguliše glikemiju oko 45 minuta, posle toga trošimo masti i mišiće. E, to ne smemo da akamo mnogo! Uobročimo se obavezno, ne treba grickati po ceo dan, treba biti sit", rekao je on. "Kao lekar, reći ću vam da onaj ko ne mora, ne treba da posti ali uz odobrenje i saglasnost duhovnika. Zdravstveni razlozi se utvrđuju uz preporuku lekara, niko kome nije potrebno i ko će time ugroziti zdravlje, ne bi trebalo da posti. Mora da postoji interakcija psihe, lekara, duhovnika i sveštenika", rekao je on.

