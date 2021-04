JEDITE NAMIRNICE PO BOJAMA I POMOZITE SVOM ORGANIZMU: Crvena dobra za srce, zelena u prevenciji raka, bela jača imunitet

Doktor medicine i nutricionista Deana Minih proučava biljne pigmente i iznosi zaključke da svaki pigment, ta živopisna jedinjenja koja ishranom unosimo u organizam, ima svoja specifična svojstva koja se poklapaju sa funkcionalnim ulogama u našem organizmu.

Zaključak je da boje imaju svoju ulogu u ishrani. U tom smislu, Minih daje objašnjenja i preporuke po bojama koje dominiraju u namirnicama. Naglašene su pojedine, ali imajte na umu da svaki plod određene boje ima slična svojstva.

Crvena čuva srce

Crveno voće i povrće štiti od raka, jer svojim obiljem likopena neutrališe slobodne radikale koji uništavaju ćelije organizma. Snižavaju holesterol i podstiču bolji protok krvi, pa tako sprečavaju nastanak arteroskleroze i bolesti srca. Štite vezivno tkivo i kožu oštećenu sunčanjem, a podstiču i na aktivnost.

Posebno se ističe nar, odnosno njegove semenke koje boju duguju antocijanima, protivupalnim flavonoidima koji su ključni u sprečavanju kardiovaskularnih bolesti, osteoartritisa, reumatoidnog artritisa i mnogih drugih oboljenja. Što je šipak crveniji, ima više antocijana. Kada uzimate crvene voćke, birajte plodove tamnije nijanse, a ne one blede.

Narandžasta jača vid

Narandžasta i žuta hrana sadrže alfa karoten koji štiti od raka, no ona sadrži i beta karoten koji se u telu pretvara u vitamin A i štiti kožu od uticaja slobodnih radikala i dobar je za očuvanje vida.

Šargarepa je prvi izbor u ovoj boji jer je puna karotenoida, posebno beta-karotena, preteče vitamina A za koji znamo da je presudan za zdravlje očiju. Iako ovo narandžasto povrće možete pripremiti kako želite, ipak postoje neka pravila. Dobro ga operite, ne ljuštite i ne bacajte vrhove. Kožica šargarepe i vrhovi sadrže obilje hranljivih sastojaka: vitamin C, hlorofil, magnezijum i vlakna. Obavezno šargarepi dodajte malo masnoće koja je potrebna da bi se izvukao maksimum od karotenoida kojima obiluje.

Žuta sprečava upale

Limun je najistaknutiji predstavnik žute boje. Međutim, kod limuna je problem što je teško doći do ploda iz kontrolisanog uzgoja. Poput šargarepe, i kod ove voćke su fitonutrijenti koncentrisani u kori. Limunov sok ima značajne količine vitamina C, koji igra ključnu ulogu u jačanju imuniteta i prevenciji upalnih procesa, ali kora sadrži čak pet do 10 puta više vitamina od samog soka. Kora takođe sadrži jedinjenja koja se nazivaju salvestrol K40 i limonen, za koja se zna da imaju antioksidativna svojstva. Ako uspete da dođete do organskog proizvoda, limunova kora je izvor brojnih bioflavonoida i esencijalnih ulja.

Važno je da svaki vaš dnevni meni bude sastavljen od bar 50 odsto voća i povrća, ali svežeg, jer ćete na taj način dobiti najviše hranjivih sastojaka - vlakana, vitamina, enzima...

Zelena dobra u prevenciji od raka

Zelena hrana sadrži hemikalije koje čuvaju telo od raka inhibirajući kancerogene materije. Hlorofil koji voću i povrću daje upravo tu zelenu boju je veoma važan jer pročišćava telo, a isto tako sadrži mnogo kalcijuma i drugih minerala. Nauka je dokazala da je zeleni čaj jedna od najboljih zelenih namirnica na svetu. Naime, on sadrži specifičnu vrstu flavonoida, nazvanu epigalokatehin galat (EGCG), za koji je dokazano da ublažava upale, poboljšava osetljivost na insulin, pa čak pomaže u smanjenju rizika od nekih karcinoma. Naravno, i sve ostale namirnice zelene boje obiluju antioksidansima, pa ne zaboravite na kelj, spanać, kupus, blitvu, jabuke i kruške zelene kore...

Plava i ljubičasta čuvaju mozak

Iako na prvi pogled može da deluje čudno, namirnice plavoljubičaste boje su među najmoćnijima. Prioritet se daje soku od grožđa, suvom grožđu, krompiru i šargarepi ljubičaste boje, patlidžanu, šljivama... Ipak, kao najmoćnije među moćnima ističu se borovnice. Sveže ili smrznute borovnice nude dragocene ljubičaste pigmente nazvane proantocijanidini, koji daju ogroman doprinos zdravlju mozga. Studije su pokazale da borovnica može da podstakne veću moždanu aktivnost. Za starije je dokazano da se svakodnevnim uzimanjem desetak plodova borovnica tokom 12 nedelja poboljšava pamćenje, dok mlađima jača koncentraciju, učenje i pamćenje.

Bela jača imunitet

Voće i povrće bele i bež boje takođe blagotvorno deluju na organizam održavajući zdravlje kostiju. Osim toga namirnice iz ove grupe poboljšavaju cirkulaciju i odlične su za arterije. Sadrže nutrijente poput beta-glukana, lignana, moćnih podizača imuniteta. Konzumacijom belog povrća smanjujete rizik od srčanog udara za čak 50 odsto. Uz to, ovi nutrijenti su prirodni borci protiv raznih oblika raka i uspešnp balansiraju nivo hormona... Među belo voće i povrće spadaju jabuke, kruške, banane, krastavci, karfiol, beli luk, pečurke, paškanat, bela repa…

