DOK VI IZBEGAVATE ODLAZAK KOD STOMATOLOGA, PODMUKLO OBOLJENJE UZIMA DANAK! Razvoj nastanka i napretka najčešće bolesti USNE DUPLJE

Pored karijesa, parodontopatija predstavlja najčešću bolest usne duplje. U narodu poznatija kao paradontoza, ozbiljno oboljenje čitavog potpornog aparata zuba, svih elemenata koji zub drže čvrsto fiksiranim u viličnoj kosti.

Tijana Vencl Virijević, specijalista parodontopatije i oralne medicine u Pulsu Srbije, na Kurir televiziji je objasnila razvoj nastanka i napretka bolesti.

"U pitanju je vrlo podmuklo oboljenje koje daje vrlo uobičajene simptome. Pacijenti uglavnom izbegavaju odlazak kod stomatologa i samim tim se jave kasno. Uspeh terapije zavisi od toga kada će se javiti, što se pre jave, bolja je prognoza i kraća je terapija", kaže ona.

Ono na šta pacijenti treba da obrate pažnju, jeste prvi znak, a to je upala desni.

"Ona započinje ispod kontaktne tačke između dva zuba, koje je najteže za održavanje higijene. Dolazi do uvećanja i krvarenja desni, pacijenti imaju teskobni osećaj i neprijatan osećaj žarenja, osećaj peckanja", navodi dr Vencl Virijević.

Problem je što krvarenje često povezano sa drugim zdravstvenim problemima ili dugotrajnom upotrebom određenih lekova, pa je izuzetno važno javiti se stomatologu kako bi pacijenta uputio kod odgovarajućeg specijaliste.

"Problem na koji ukazuje krvarenje desni može da bude širi problem, da nema veze samo sa ustima. Ako se izignoriše upala desni, dolazi do njihovog povlačenja i ogolićavanje korenova zuba, zubi postaju izraženiji i počinju da reaguju na hladno, toplo i slatko. Posle dolazi do formiranja paradontalnih džepova, kao rupe između desne i zuba gde dolazi do akumulacije bakterija i mikroorganizama i dalje dovode do jedenja kosti i povlačenja desni", objašnjava naša sagovornica.

Potom, kako naglašava, dolazi do labavljenja zuba, migracije zuba, koji dobijaju lepezasti položaj.

"Pacijenti se žale na šuškanje i da im je otežana mastikacija i na kraju dolazi do ispadanja zuba".

(Kurir.rs)

Bonus video:

02:37 9,3 odsto odraslog stanovništva u Srbiji nema nijedan zub