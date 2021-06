U Srbiji postoji preko 50 nadrilekara poput Olgice Markanović i Save Kneževića, koji su nedavno uhapšeni pod sumnjom da su se lažno predstavljali kao doktori medicine i unakazili na stotine žena, a što je još strašnije, na svakom koraku niču „školice“ za takve „estetičare“, nakon kojih nestručni ljudi ženama ubrizgavaju hemikalije koje mogu biti opasne po život!

Skupa „školarina”

Internet i društvene mreže prepuni su oglasa u kojima pojedinci, uglavnom lažno se predstavljajući kao specijalisti estetske medicine, nude edukacije u trajanju i od samo jednog dana, to jest devet sati a za 1.500 evra, na kojima će naučiti polaznike, koji su najčešće kozmetičari, frizeri, šminkeri ili maseri, kako da ubrizgavaju botoks, hijaluron, povećaju vam usne, popune bore, podignu kapke ili obrve, ali i mnoge druge stvari. Suvišno je reći da se ovakve obuke koje nestručni drže još nestručnijima mogu završiti kobno.

Dr Tanja Radenkov Medenica, specijalizant estetske, plastične i rekonstruktivne hirurgije, upozorava da u Srbiji ima pregršt „školica“ u kojima nestručni ljudi, uglavnom kozmetičari, drže razne obuke po frizerskim salonima i salonima za masažu.

- Ako se neko na društvenim mrežama potpisuje sa „dr“, to ne znači da je stvarno doktor i građani to mogu da provere na sajtu Lekarske komore, gde postoje i brojevi važećih licenci, a isto važi i za obuke i edukacije. Na sajtu Zdravstvenog saveta Srbije postoje sve ustanove koje su akreditovane za edukacije. Nažalost, masovno se dešava da se „obuke“ za estetičare drže bukvalno svuda, po frizerskim i kozmetičkim salonima, a da su edukatori kozmetičari koji se lažno predstavljaju kao doktori i za to uzimaju i ogroman novac. Nije isto proći kurs od mesec dana i završiti Medicinski ili Stomatološki fakultet i zatim nadograđivati svoje znanje godinama - objašnjava dr Radenkov Medenica i dodaje:

- Obuke za neinvazivne metode poput ubrizgavanja botoksa, hijalurona ili tretmana mezonitima mogu da prođu samo lekari ili stomatolozi koji već imaju predznanje, koji su na fakultetu detaljno učili anatomiju, fiziologiju, patologiju i funkcionisanje svakog organa. To ne mogu da rade kozmetičari ili maseri zato što im jednostavno ništa neće biti jasno na tim obukama, a takođe neće znati šta da rade i kako da reaguju ako dođe do eventualnih komplikacija.

Jelena Pronić