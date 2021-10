DR KAMENOV OTKRIVA: 3 problema pokazuju da se ljudi truju hranom! To je znak da bakterije cure u krvotok, mogu da se spreče ovako

Nespecifični imuni sistem izuzetno je važan za otpornost organizma, a kako je objasnio imunolog prof. dr Borislav Kamenov, upravo u slabosti imunog sistema krije se odgovor na pitanje zašto mladi i zdravi obolevaju od kovida.

"Kažemo nekad i da zdravi i mladi umiru. Ne, oni uopšte nisu zdravi, premda su mladi.

Veliki broj ljudi je zatrovan hranom - svi oni koji imaju probleme sa stomakom, nadimanje i gasove - svi se oni truju. Kod njih se javlja sindrom 'curećih creva', što znači da bakterije i toksini mogu da prođu kroz crevnu barijeru u krvotok. Šta za njih može da se učini? Može da se popravi hrana, da se da vitamin D, da se da probiotik! Sve to utiče na imunitet", rekao je dr Kamenov.

On je istakao da se doze vitamina D razlikuju od osobe do osobe, te da je zdravim osobama dovoljno da uzimaju 2.000 do 3.000 internacionalnih jedinica (IJ) dnevno.

"Oni drugi, koji su umorni, usahli, imaju obložen jezik i podočnjake, mogu da uzimaju mnogo veće doze - 5.000 do 10.000 jedinica dnevno. Kod dece je dovoljna doza do 1. 000 pa i 500 IJ za malo dete, dok se za školsko dete može dati i 2000 IJ do 3000 IJ dnevno", poručuje imunolog za TV Prva.

Ipak, napominje da je uvek najbolje izmeriti nivo vitamin D u krvi, pa na osnovu toga odrediti dozu.

