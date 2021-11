SIMPTOMI KOJI NISU ZANEMARLJIVI: Evo kako da znate da vaše telo pati zbog laktoze!

Osobe osetljive na ovaj sastojak mleka imaju problema sa varenjem, zbog čega ne mogu da uživaju u namirnicama sačinjenim od mlečnih proizvoda

Mnogi ljudi ne znaju da su intolerantni na laktozu. Ona se nalazi u mnogim namirnicama kao što su mleko, sir, jogurt, čokolada, ali i u mnogim drugim. Simptomi nisu toliko jaki kao kod alergije, kada može biti ugrožen i život, pa ljudi često ne žele da se odreknu ovih namirnica dok telo pati. Smatra se da gotovo 65 odsto ljudi ima manjak enzima laktaze, što im otežava varenje mlečnog šećera u manjoj ili većoj meri.

U tom slučaju govorimo o intoleranciji na laktozu odnosno ljudima čiji je organizam osetljiv na laktozu. Ako sumnjate, evo koji neprijatni simptomi mogu biti pokazartelj da je ipak reč o intoleranciji na laktozu.

foto: Profimedia

Nadutost Jedan od tipičnih simptoma netolerancije na laktozu je nadutost. Ugljen dioksid i metan sakupljaju se u crevima i zaslužni su za jaku nadutost.

foto: Profimedia

Bol u stomaku Ako patite od gasova i nadutosti, naravno da ne možete sebi da olakšate u svakom trenutku. Na primer, ako ste u društvu. Međutim, to ima svoje posledice: prilikom zadržavanja gasova, creva se napinju i izazivaju bol i čudne zvukove.

Grčevi Jedan od simptoma intolerancije na laktozu definitivno su grčevi u stomaku.

Dijareja Telo nije sposobno da razgradi laktozu u tankom crevu, pa se to događa u debelom crevu. Pritom nastaje, između ostalog, mlečna kiselina, zbog koje se nakuplja voda u probavnom traktu, pa nastaje proliv.

Zatvor Možda zvuči kontradiktorno, ali vremenom zbog intolerancije na laktozu dolazi i do zatvora. To može da se desi kad u crevima zbog intolerancije nastane metan. Creva zbog gasova rade sporije i dolazi do neprijatnog zatvora.

foto: Shutterstock

Mučnina i povraćanje Pošto je zbog nemogućnosti tela da razgradi laktozu probavni sistem ekstremno opterećen, dolazi do mučnine, a u težim slučajevima i do povraćanja.

Glavobolja i vrtoglavica Netipični simptomi intolerancije na laktozu su glavobolja i vrtoglavica. Nije potpuno razjašnjeno zašto dolazi do tih simptoma, ali moguće je da zbog laktoze u debelom crevu nastaju materije koje putem krvi dospevaju u celo telo i tako uzrokuju probleme.

(Foto: Profimedia)

