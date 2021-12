DR PERIŠIĆ OTKRIO KAKO JE SMRŠAO: Pričao i šta treba jesti tokom ZIME, a bićete kao ptica na grani ako OVO jedete za doručak

Došlo nam je hladno, zimsko vreme, manje se krećemo, a više smo u zatvorenom, i čini nam se da više jedemo. O tome da li je to samo pretpostavka, ili smo zaista više gladni tokom hladnih dana, govorio je gastroenterolog prof. dr Vojislav Perišić.

On je tom prilikom objasnio sve nedoumice o "jačoj" zimskoj hrani i signalima koje naš mozak šalje telu kada dođu niže temperature na Prvoj televiziji.

Kako je doktor rekao, svakako jeste tačno da se naše kalorijske potrebe povećavaju zimi, međutim, važno je da se hranom ne pregrejemo.

- Koliko ćemo više uneti hrane zavisi od nas, moramo paziti da se hranom ne pregrejemo. Pije se ujutru i rakija, i to vruća u Šumadiji, i ne samo tamo, a onda pregrejemo organizam. Ako se čovek bavi fizičkom aktivnošću, ako će sagoreti mnogo kalorija, onda u redu, ali oni koji sede u kancelariji, oni baš i neće potrošiti sve što su uneli - rekao je on.

Prema njegovim rečima, kalorijska ekspanditura mora biti prolagođena potrebi, a ne onome što mi mislimo da će da nam prija.

- Postoje hormoni koji regulišu glad, grelin i leptin, grelin je vezan za osećaj punoće želuca. Ne za unos kalorija. Ako mi napunimo želudac niskokaloričnom hranom, grelin šalje signal da smo prezasićeni. Ne smemo da napunimo želudac jakom hranom pa da onda to sagorevamo ili ne, bolje da to bude hrana bogata vlaknima - objasnio je Perišić.

Profesor je takođe naveo i to da će osobe koje nisu unele dovoljno hrane biti, ne samo gladne, već i smrznute.

- Ako neko ne jede ništa, biće mu stalno hladno. Pa vi nemate energiju da suplementirate tkiva, ne generišete toplotu. I obrnuto, ako vam je hladno, moguće je da ste gladni. Gladnom čoveku je naravno hladno, pa on je zamrznut - rekao je gastroenterolog.

Na pitanje da li tokom zime mođda trebalo da unosimo više kalorija nego inače, kolika je preporučena količina, te da li bi najobilniji trebalo da bude doručak, doktor je rekao kako je to u stvari glavni obrok dana, i da svakako treba da nas snadbe energijom za ceo dan.

- Sada kažu, doručak je glavni obrok dana. Mora da donese kalorije i energiju za ceo dan. Preporučuju 1.200 kalorija za doručak. Onima koji gladuju to je unos za ceo dan, 1.600 do 1.800 je optimalno za odrasle. Pojedite jak doručak, jedno jaje obavezno. Unećete malo kalorija, ali kvalitetne "cigle" organizma, lipide i proteine. Pa jedno parče hleba sa maslacem, slanina, punomasno mleko i punomasni sir. Apsolutno sve to pojedite, to je odličan visokokalorijski doručak - savetovao je doktor koji je ranije objasnio kako prepoznati "lažni" sir na pijaci.

Ako ipak pazite na kalorije, doktor savetuje da osećaj sitosti zadovoljite "do 50 odsto" voćem.

- Pre svega mandarina, ona reguliše stolicu par ekselans, a odlična je za sitost. Pojedite dve mandarine, kompot od dunje, neka to bude recimo potaž od bundeve. To su niskokalorijske, ali site namirnice. Bananu nemojte, ona ima mnogo kalorija, mi time hranimo ljude posle operacije, pomešamo bananu s mlekom da bi dobili kalorije kada ne mogu da jedu - rekao je doktor.

Gastroenterolog je ovom prilikom objasnio i koji je to način da se najprirodnije smrša, i dao svoj lični primer.

- Evo da vam kažem kako sam ja smršao, povećao sam voće, 50 odsto jedem voće za doručak. I za večeru opet voće. I osećam se kao Bog. Redovna stolica je najvažnija. Sa voćem ćete to regulisati, i te kako, što više sočnog voća i stolica će biti regulisana, bićete kao ptica na grani - istakao je doktor.

Ljudi se često pitaju i kako bi i šta trebalo da jedu pre treninga, a doktor je kazao da je dobar doručak neophodan.

- Fizička aktivnost zagreva celo telo, ali mora biti susretnuta sa odgovarajućim kalorijama, inače smo iscrpljeni. Nikako praznog stomaka na trening! Kada vežbamo gladni, trošimo automatski energiju iz naših mišića, kostiju i creva. Ne može auto da vozi praznog rezervoara, pa onda tek da sipamo gorivo, posle vožnje. Hrana je naše gorivo, to je ključna stvar. Jedite 45 minuta pre treninga, da bismo imali manji problem dok skačemo ili trčimo. Znate šta, ako smo dobro doručkovali, tek za dva sata će se 50 odsto želuca isprazniti. Ako jedete 45 minuta ranije, izbegavate probleme sa stomakom tokom fizičkog napora - zaključio je.

