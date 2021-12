OJAČAJTE IMUNITET DECI TOKOM ZIME: Kombinujte obavezno ove supstance i smanjite rizik od VIRUSA

Teško je zamisliti da zima može proći bez dosadnog kašlja, neprespavanih noći dok deca imaju temperaturu i bez konstatne brige o njihovom zdravlju, pogotovo u doba pandemije COVID-om.

Kako bi ojačali imunitet, preporuka evropskih pedijatara je moćna kombinacija za jačanje imuniteta u vidu sirupa koja se sastoji od beta glukana, joda, spiruline, vitamina C i D, cinka i selena. Svaki od ovih sastojaka pokazuje izuzetan uticaj na jačanje imuniteta i na skraćivanje vremena trajanja infekcije ukoliko do nje dođe.

Beta glukani stimulacijom imunog sistema doprinose odbrani organizma od različitih bakterijskih, virusnih, gljivičnih i parazitskih infekcija. Smanjuju učestalost i trajanje gornjih respiratornih infekcija. Pošto oni stimulišu imuni sistem, jako je važna tačno definisana doza.

Iako je spirulina poznata kao „super hrana“ zbog obilja proteina i vitamina i minerala koje sadrži u sebi, takođe je pokazala i znatan uticaj na imunitet. Deluje na brojne viruse kao što virus gripa, herpes viruse, virus malih boginja, zauški...

I selen ima taj antivirusni efekat. Delujući na respiratornu barijeru smanjuje ulazak virusa SARS-CoV-2 u respiratorne ćelije.

Uz selen neophodno je prisustvo joda, jer selen dovodi do njegove povećane potrošnje. Ako na to dodamo i podatak da u Evrop i, kao i kod nas postoji defecit joda kako kod odraslih tako i kod dece za čak 50 odsto, jod je neophodan dodatak. Izrazito je važan za pravilan rad štitne žlezde i ima brojne funkcije kao antioksidans, suzbija autoimune procese i učestvuje u detoksikaciji. Takođe ima bitan uticaj na kognitivne fukcije i na mentalni razvoj.

O vitaminu C, vitaminu D i cinku se dosta govori. Poznato je da se oni svakako koriste u cilju jačanja imuniteta, u lečenju infekcija, a i nalaze se u protokolu koji se koristi za lečenje COVID-a. Izuzetno je važno to da cink i vitamin C deluju komplementarno, dopunjuju se u svom delovanju.

