STRAH ME JE DA ZASPIM, JER SVAKOG TRENUTKA MOGU DA UMREM: Poznata voditeljka se bori S RAKOM, lekari rekli da joj NEMA SPASA

Debora Džejms, voditeljka BBC-jevih podkasta, nalazi se kod kuće na palijativi jer u njenom slučaju, nakon što joj je dijagnostikovan rak creva u četvrtom stadijumu, lečenje više nije moguće.

Preostalo vreme provodi sa svojom porodicom, ali je otkrila kako se boji da zaspi u slučaju da joj je to poslednji put.

"Ne osećam se kao da sam na samrti. Ne planiram da umrem uskoro, ali to je tako nepredvidivo. Bojim se da zaspim i to je jedan od najvećih razloga zašto sam tako umorna. Bojim se da idem da spavam", rekla je za The Sun.

Debora ima dvoje dece, 14-godišnjeg sina Huga i 12-godišnju ćerku Elois, a trenutno boravi u kući svojih roditelja jer je odlučila da će umreti tamo, a ne u porodičnoj kući.

Dodala je i da je njena obitelj umorna kao i ona.

"Mislim da je moja porodica iscrpljena, svi su neverovatni, sve više i više brinu o meni i neguju me. Ali ne želim da me moja deca vide uznemirenu. Želim da me vide kada imam dobre dane", rekla je.

Debora želi da njena deca imaju lepa sećanja umesto da se prisećaju teških delova iz ovog razdoblja dok je bila bolesna.

"Ne želim da preuzmu teret brige za mene, masiranja mojih nogu jer ja ne mogu da hodam. To bi mi slomilo srce."

Kada su je otpustili iz bolnice, lekari su joj rekli da joj je ostalo još nedelju dana života.

Debora je takođe pitala svoj palijativni tim kako će znati kada je došlo vreme za smrt jer tada želi da nazove svoju decu da dođu kući iz škole kako bi se pozdravila s njima. Rečeno joj je da su procene očekivanog životnog veka nepredvidive.

