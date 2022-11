10 prirodnih sastojaka za zimu bez kašlja

Kašalj, nakašljavanje i kašljucanje mališana uvek uplaši roditelje, a čest je pratilac hladnijeg dela godine. Uobičajen je simptom različitih respiratornih poremećaja koji može narušiti svakodnevne aktivnosti, san i kvalitet života dece i roditelja. Ponekad je teško odrediti da li se radi o produktivnom, suvom ili mešovitom kašlju.

Ipak, ono što je važno da znamo je da se pre nego što se detetu uvede sintetski lek, a svakako pre antibiotika, prema preporukama britanskog Nacionalnog instituta za zdravstvo (NICE) savetuje da prva linija odbrane kod kašlja bude iz prirode¹. Postoji veliki broj prirodnih lekovitih supstanci koje deluju povoljno na disajne puteve i različite vrste kašlja. Nije ih lako poređati po efikasnosti, ali ako treba da izdvojimo 10 najvažnijih, to bi bili:

1. Med

Med pored antimikrobne aktivnosti povećava prisustvo hemijskih supstanci koje ispoljavaju i umirujuće i opuštajuće efekte. Posebno je efikasan kod noćnog kašlja dece². Med je bezbedan za primenu, a zbog slatkog ukusa ga rado prihvataju sve generacije. Biljni proizvodi sa dodatkom meda su bezbedna i efikasna pomoć prevenciji i terapiji početnih faza oboljenja disajnih puteva1.

2. Vitamin C

Vitamin C je jedna od ključnih supstanci za funkcionisanje ljudskog organizma koja se mora unositi svaki dan. Doprinosi jačanju imunološkog odgovora podržavajući urođeni i stečeni imuni sistem. Nedavna analiza čak 9 kliničkih ispitivanja je potvrdila da primena visokih doza vitamina C kod infekcije virusima prehlade dovodi do smanjenja trajanja infekcije i ubrzava izlečenje³. Preporučene dnevne doze su i dalje u opsegu 15 – 115 mg/dan4. Vitamin C, pored brojnih drugih uloga u organizmu, doprinosi normalnoj funkciji imunog sistema5.

3. Bršljan

List bršljana je odlična terapijska opcija za rane simptome infekcija respiratornog trakta. U tri velike kliničke studije potvrđeno je brže smanjenje ozbiljnosti simptoma, kao i smanjenje učestalosti produktivnog kašlja u odnosu na pacijente koji nisu koristili preparate bršljana, kao i odsustvo ozbiljnijih neželjenih efekata primene. Preparati lista bršljana su bezbedni za primenu kod akutnih infekcija gornjih disajnih puteva i bronhitisa6. Već čitavu deceniju je upravo list bršljana biljna supstanca broj jedan po zastupljenosti u biljnim lekovima kako u Evropskoj Uniji tako i u Srbiji7. Bršljan pospešuje lučenje veće količine sekreta male gustine čime olakšava iskašljavanje. Dodatno deluje protivupalno, spazmolitički, pa čak i antimikrobno3. Ne savetuje se primena čaja, pa na tržištu postoje biljni lekovi i biljni dodaci ishrani sa bršljanom.

4. Šipurak

Šipurak je bogat izvor likopena, ali i drugih značajnih biljnih jedinjenja. Poznati stari šipurak od koga se vekovima u jesen pripremao džem, a zimi čaj sada je u fokusu naučne javnosti. On sadrži veliki broj različitih klasa biološki važnih aktivnih supstanci, pa pomaže protivupalnu i antivirusnu aktivnost8. Evropska agencija za bezbednost hrane (EFSA) smatra šipurak antioksidansom i bogatim prirodnim izvorom vitamina C koji povoljno deluje na imunitet7.

5. Beli slez

Sluzi iz korena belog sleza oblažu sluzokožu usta i ždrela, štiteći je od iritacije9. Zato se preparati belog sleza koriste kod iritacije usta ili grla i povezanog suvog kašlja. Potvrđen je umirujuć efekat na kašalj, ali i povoljan efekat korena belog sleza na imunitet i protiv upala. Nekada se pripremao čaj od korena belog sleza prelivanjem hladnom vodom pošto se tako izvlači najveća količina sluzi10. Međutim, tako dobijen napitak je često bio bakteriološki neispravan, a uvek pogodan za brz razvoj mikrooganizama, pa se zato danas najčešće izrađuju sirupi. Dve kliničke studije koje su obuhvatile oko 900 dece sa iritacijom usta i grla i povezanim suvim kašljem su registrovale smanjenje kašlja nakon primene sirupa korena belog sleza³. EFSA povezuje beli slez i zdravlje disajnih puteva u smislu umirujućeg, prijatnog efekta na grlo, ždrelo i glasne žice, i olakšanja u slučaju golicanja u grlu i ždrelu7.

6. Bokvica

List bokvice je tradicionalni biljni lek za simptomatsko lečenje iritacija usne duplje ili ždrela i pratećeg suvog kašlja, katara respiratornog trakta i blažih upala sluzokože usta i grla3,7. Bokvica i njeni karakteristični aktivni sastojci ispoljavaju protivupalne, antibakterijske, antivirusne, spazmolitičke i imunostimulatorne efekte9.

7. Jagorčevina

Koren jagorčevine se koristi kao ekspektorans (supstanca koja pomaže u izbacivanju sluzi) kod kašlja povezanog sa prehladom, katara respiratornog trakta i hroničnog bronhitisa3,9. Cvet jagorčevine je nešto blažeg delovanja (sadrži manju količinu glavnodelujućih saponozida), ali ima istu namenu. EFSA jagorčevinu povezuje sa izjavom da ,,promoviše zdravlje gornjih disajnih puteva’’ odnosno ublažava iritaciju grla i ždrela7.

8. Kamilica

Kamilica je jedna od najpoznatijih lekovitih biljaka na svetu. Među brojim simptomima, za cvet kamilice u tradicionalnoj medicini stoje preporuke za: kašalj i bronhitis, groznicu i prehlade, upalu usta i grla i sklonosti ka infekcijama9,11,3. Protivupalni efekat i efekat na opuštanje mišića disajnih puteva cveta kamilice su potvrđeni u kliničkim studijama9. Kamilica se često kombinuje sa drugim lekovitim prirodnim proizvodima u cilju postizanja veće efikasnosti. Time se postiže sinergistički efekat, odnosno snažniji efekat.

9. Bosiljak

Bosiljak, bilo svež ili osušen, je izuzetno cenjen začin, a njegovo etarsko ulje ispoljava snažno antimikrobno dejstvo. Bosiljak pomaže smirivanju prehlade i doprinosi fizičkom blagostanju, a sve više se pominje i uticaj bosiljka na postizanje optimalne mentalne aktivnosti i aktivnosti pamćenja i opažanja7.

10. Mama

I šta bi bio poslednji i jedinstveni sastojak za zdravo odrastanje svakog mališana? Mama. Mama ili druga bliska draga osoba koja brine o detetu, osluškuje njegov kašalj, ali i njegovo raspoloženje, zapaža i najmanju promenu, pa prosto oseti kada je vreme za posebnu negu. Kombinacija bezbednih i efikasnih prirodnih sastojaka u tečnom proizvodu proverenog proizvođača i budno oko brižne mame: eto rešenja za zimu bez kašlja.

Prirodni lekoviti proizvodi u dobro formulisanim dodacima ishrani mogu biti velika pomoć kod kašlja. Zato preporučujem HERBIKO proizvode, koji zahvaljujući delovanju prirodnih aktivnih sastojaka, dokazano u kliničkoj praksi, pozivino utiču na smirivanje suvog kašlja, ali i na lakše iskašljavanje kod produktivnog.¹²

