GAZIMO OVU VELIČANSTVENU BILJKU, NE ZNAJUĆI NJENU LEKOVITOST! Travar otkrio KRALJICU flore: Ima duplo više vitamina C od limuna!

Videli smo zanimljivu priču o zaboravljenom, a vrlo lekovitom piću koje se i danas pravi. Vodnjika.

Sve livade i pašnjaci, sva brda i planine su apoteke – govorio je Paracelzus.

03:27 ZABORAVLJENI NAPITAK VODNJIKA: Izvor zdravlja

To neiscrpno bogatstvo prirode i dalje je izazov za istraživače. Lekovitost bilja nije utvrđena samo vekovnim iskustvom, već je potvrđena i mnogim naučnim i kliničkim istraživanjima. Mnogi i danas u podizanju imuniteta prvo pribegavaju bilju i prirodi.

A kako da sebi najbolje pomognemo u lečenju biljkama, rekao je travar Marko Stevanović tokom gostovanja u emisiji Puls Srbije.

On je pojasnio šta predstavlja napitak Vodnjika.

- On je dosta efikasan za imunitet i mnoge druge segmente. Ima u sebi minerale i vitamine i prva pomoć je za sve, posebno u zimskim mesecima - zepočeo je.

U nastavku je objasnio zbog čega je važna upotreba biljaka posebno zimi.

- Prostorije se ne provetravaju, to je teren pogodan za razvitak bakterija, biljke tu dosta pomažu u poboljšavanju zdravstvenog stanja i imuniteta - rekao je.

02:04 Gazimo ovu biljku, a nismo svesni njenih bezbrojnih lekovitih dejstava!

Nabrojao je koje su to najbolje biljke za pomoć ljudskom organizmu.

- Prvi na listi je beli luk. Jedna od najjačih biljaka i prirodni antibiotik. Može da se jede u sirovom stanju u što većim količinama , jača imuni sistem, spušta pritisak. Prema jednom istraživanju miševi koji su izlagani kanceroigenim materijama, oni koji su koridstili beli luk nisu uginuli, a oni koji nisu su uginuli. Druga na listi je sremuš, koji se koristi u vidu tinktuire. Problem sa sremušom je što brzo izgubi licin, iu zato je najbolje da se jede odmah po branju - rekao je, pa dalje nabrojao:

- Crni luk, zatim hinacea, kod nas raste kao ukrasna biljka, ali morate voditi računa kod nas - kako se prodaje, najbolje je da je ljudi sami zasade i koriste. Znaćete da je prava biljka, po peckanju na jeziku - naveo je naglasivši da je ljudi prodaju u raznim varijantama i da često koriste pogrešne delove biljke, pa da je najbolje kupovati je od nekog ko se razume i sam je koristi.

Takođe, šipak, ili šipurak je istakao kao simbol vitamina C.

- Takođe značajan je šipak, šipurak ( na lat.rosa kanina), on ima znatno više vitamina C od limuna. Može se koristiti u čaju, ili svež. Termičkom obradom gubi lekovite sastojke, ali on se može koristiti i sirov, ali čak i kad se kuva ima mnogo više vitamina C od limuna. Neke druge biljke, paprika i zelje opet imaju više vitamina C od limuna, treba koristiti biljke koje rastu baš na našem podneblju - naglasio je.

Našu zemlju nazvao je prebogatom lekovitim biljem.

- Čuvarkuća, beli slez, hinacea, majčina dušica - a posebno je izdvojio - koprivu.

- Ona zasluženo nosi naziv kraljica biljaka. Samonikla lekovita biljka, zasluženo nosi taj pridev. Pomaže u anemiji, podizanju imunog sistema, posebna je u svakom smislu. Treba samo da se prokuva voda i prelije kopriva. Druga priča je za koren i korenje, tu je drugačiji postupak, sa alkoholom, koji izvuče mnogo više od vode i ta tinktura može da traje decenijama - rekao je.

Naglasio je i da sa svežim biljem treba voditi računa da se ne pretera.

- Ima puno biljaka koje ljudi ne znaju da su lekovite, npr maslačak. Spada u 105 najlekovitijih biljaka na našim prostorima. Njegov koren sadrži polisaharid inulin, može da se koristi u sirovom stanju i pomaže sa dijabetesom, može da se sprema kao kaša. List se koristi za variva čorbe, dodatak jelima. Stabilljka se koristi za problem sa bradavicama. Nakapa se sok iz stabljike na bradavicu, i on doslovno sasuši bradavicu. Kada se maslačak skroz zatvori, kada zađe Sunce, može da se koristi za turšiju, a može da se spremi i sok. Neizostavan je u detoksikaciji jetre, jačanju nervnog sistema i ima još bezbroj dobrobiti, a ovo su samo neke osnovne - rekao je.

