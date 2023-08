ŽENA NAKON STRASTVENOG UJEDA DOŽIVELA MOŽDANI UDAR: Evo zašto "šljive" na vratu mogu biti OPASNE i koji deo kože treba IZBEGAVATI

Dobro poznata "šljiva na vratu" koja nastaje nakon strastvenog ujeda na vratu tokom vođenja ljubavi, na prvi pogled odaje samo osećaj stida. Međutim, moglo bi da bude gore... U retkim sitaucijama, može da dovede i do moždanog udara, upozoravaju lekari.

Upravo to se desilo jednoj Dankinji (35) koja je 2014. godine osetila slabljenje desne strane tela. Na kraju, lekarski nalazi pokazali su da je doživela manji moždani udar 12 sati nakon što ju je partner ugrizao za levu stranu vrata. To je dovelo do oštećenja karotidne arterije i stvaranjem ugruška. Upravo je karotidna arterija glavna za snadbevanje krvi do mozga.

Ovo nažalost nije usamljeni slučaj. Nakon moždanog udara jedne žene (44) sa Novog Zelanda koji je dobila 2010. godine malo posle ujeda za vrat, tadašnji stručnjaci su ostali zatečeni. Čak su ovaj slučaj nazvali i "retkom pojavom".

Poznati doktor i dermatolog iz Londona koji na društvenoj mreži TikTok redovno ukazuje na probleme sa zdravljem kože, osvrnuo se i na "šljive na vratu". Pokazao je gde se tačno nalazi karotidna arterija i kako da je izbegnete u naletima strasti.

"Ova arterija se nalazi na vratu i prilično je površna. Imate ih dve, po jedan sa svake strane vrata. Dobar način da je pronađete jeste da opipate svoju Adamovu jabučicu, odete oko centimetar u stranu, koristite tri prsta i opipate puls", rekao je on.

Prema "Penn Medicine", bolesti karotidnih arterija uzrokuju do jedne trećine svih moždanih udara. Često se to dešava zbog nakupljanja plaka (masne naslage holesterola) koje sprečavaju normalan dotok krvi do mozga. Nagomilavanje plaka poznato je kao ateroskleroza.

