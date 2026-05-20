Nekoliko jednostavnih trikova može produžiti svežinu hrane, smanjiti bacanje i uštedeti novac u domaćinstvu.

Ne treba sve držati u frižideru

Jedna od najčešćih grešaka jeste stavljanje svih namirnica u frižider. Krompir, crni i beli luk najbolje se čuvaju na tamnom i suvom mestu, dok paradajz, paprika i krastavac u frižideru često gube ukus i brže omekšaju.

Raspored hrane pravi veliku razliku

Najhladniji deo frižidera obično su donje police, pa su one idealne za meso, mleko i kvarljive proizvode. Srednje police najbolje odgovaraju sirevima, jogurtu i gotovim jelima, dok vrata frižidera nisu dobra za lako kvarljive namirnice jer je temperatura tamo najnestabilnija.

Papirni ubrus produžava svežinu povrća

Lisnato povrće i začinsko bilje duže ostaju sveži ako ih umotate u papirni ubrus koji upija višak vlage. Dobar trik je i čuvanje začinskog bilja u tegli sa malo vode, poput buketa cveća.

Frižider Foto: Clement Philippe, Arterra Picture Library / Alamy / Profimedia

Posude sa poklopcem čuvaju ukus i miris

Otvorena hrana i ostaci obroka najbolje se čuvaju u zatvorenim staklenim ili plastičnim posudama. Tako se sprečava širenje mirisa, nakupljanje vlage i brže kvarenje namirnica.

Temperatura je važnija nego što mislite

Stručnjaci preporučuju da temperatura u frižideru bude između 4 i 5 stepeni. Ako je previsoka, hrana će se brže kvariti, dok preniska temperatura može promeniti teksturu pojedinih namirnica.

Redovno proveravajte šta imate

Jedan od najboljih trikova protiv bacanja hrane jeste dobra organizacija. Namirnice kojima rok uskoro ističe držite napred, a novije pozadi. Tako ćete prvo trošiti starije proizvode i manje zaboravljati hranu u frižideru.

