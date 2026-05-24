Pljeskavice od tikvica su brz, lagan obrok idealan za one koji nemaju vremena za pripremu kompleksnijih jela . S obzirom na to fa je za ovaj recept potrebno malo sastojaka, idealan je i za uštedu kućnog budžeta.

Tikvice operite, narendajte i posolite. Ostavite ih da odstoje 10-15 minuta, a zatim ih dobro ocedite rukama ili u cediljci da uklonite višak vode. U oceđene tikvice dodajte jaja, obe vrste brašna, beli luk, peršun, so i biber. Sve dobro promešajte dok ne dobijete kompaktnu smesu. Zagrejte malo ulja u tiganju. Vadite smesu kašikom, sipajte u tiganj i blago je spljoštite odozgo kako biste formirali pljeskavice. Pecite na srednjoj vatri dok ne porumene sa obe strane. Gotove pljeskavice odložite na papirni ubrus da upiju višak masnoće.