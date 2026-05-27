Glumica Jelena Helc jedna je od javnih ličnosti koje su odlučile da o porodičnom nasilju ne ćute. Njena ispovest nije samo priča o jednom razvodu, životu u inostranstvu i borbi za starateljstvo, već i teško svedočanstvo o tome koliko nasilje može da bude podmuklo, dugotrajno i razarajuće.

Jelena je o svom iskustvu govorila više puta, a posebno emotivno u podkastu „Mamazjanija“, gde je opisala kako je izgledao život žene koja pokušava da sačuva porodicu, nada se promeni, trpi pritiske i tek kasnije shvata da je granica odavno pređena.

Od porodičnog života u inostranstvu do poziva policiji

Jelena Helc se posle udaje za Milana Veskovića preselila iz Srbije najpre u Rumuniju, a zatim u Berlin, zbog poslovnog angažmana supruga. U tom periodu gotovo se potpuno povukla iz javnosti i posvetila porodici.

Međutim, iza slike porodičnog života, kako je glumica kasnije tvrdila, krila se drama zbog koje je morala da potraži zaštitu. U javnosti je pre par godina ispričala da je sa decom ostala sama u Berlinu i da je njihov zajednički život, kako je rekla, završen pozivom policiji.

- Nažalost, naša ‘bajka’ završila se pozivom policiji, koja je morala decu i mene da zaštiti od mog muža - zbog porodičnog nasilja i nasilja nad decom. Od tada se borim da sebi i svojoj deci obezbedim novi život - u miru, ljubavi i bez nasilja i stresova. Nije lako, ali borim se za decu i zbog toga mi ništa nije teško - navela je tada.

Prema tada objavljenim navodima, u Nemačkoj je bila doneta mera zabrane prilaska Milana Veskovića njoj i deci, a u Berlinu je, kako je navedeno, protiv njega bila podignuta i krivična prijava.

„Borila sam se za brak i porodicu“

Ono što je u Jeleninoj ispovesti posebno važno jeste priznanje da odlazak iz nasilnog odnosa ne dolazi uvek odmah. Mnoge žene ostaju jer se nadaju da će se partner promeniti, jer žele da sačuvaju porodicu, zbog dece, straha, finansijske zavisnosti, stida ili zato što dugo ne mogu da prihvate da im se nasilje zaista događa.

Ispričala je da nije gubila nadu, da se borila za brak i porodicu, da je išla na vantelesnu oplodnju i da je posle sina Vuka rodila još troje dece.

Kontrola kao prvi znak nasilja

Jedan od najsnažnijih delova Jelenine ispovesti odnosi se na trenutak u kojem nasilje još nije fizičko, ali već postoji. To su rečenice koje mnoge žene prepoznaju: zabrane, kontrola oblačenja, ljubomora, preispitivanje, ponižavanje, osećaj da stalno moraju da se pravdaju.

- Ja se sećam prvi put kada sam čula: ‘Ne možeš tako da ideš, presvuci se’ - rekla je Jelena.

Posebno je odjeknula Jelenina rečenica o prvom šamaru. Ona nije pokušala da sebe predstavi kao nekoga ko je odmah znao šta treba da uradi. Naprotiv, govorila je iskreno - iz pozicije žene koja danas razume ono što tada nije mogla.

- To je ono što kažu: ‘Prvi šamar, beži’. Lako je reći, ja nisam pobegla posle prvog šamara - rekla je Jelena.

Dodala je i rečenicu koja jasno pokazuje zašto je važno prve znake nasilja shvatiti ozbiljno:

„Kada padne prvi šamar, pašće i drugi.“

„Samo sebe oslabiš iz najbolje namere“

Jelena je govorila i o pokušajima da smiri situaciju, da objasni, da dokaže da nema razloga za sumnju. To je, kako je opisala, jedan od najtežih delova nasilnog odnosa - žrtva pokušava da umiri osobu koja je povređuje, a zapravo sve više gubi snagu.

„Nemam šta da krijem. Problem je što ti takvim ljudima, šta god da uradiš, ti se samo izložiš i pretvoriš se u žrtvu iz najbolje namere“, rekla je ona.

Borba se nije završila odlaskom

Odlazak iz nasilnog odnosa za Jelenu nije značio kraj borbe. Kako je ispričala, usledili su sudski procesi, dokazivanje nasilja, borba za starateljstvo i pokušaj da u stranoj zemlji, na jeziku koji joj nije bio blizak, izgradi novi život za sebe i decu.

- Nije lako biti sam, boriti se da uspostaviš sasvim novi život… pa još u vreme korone i praktično sam sa sobom… davati izjave i čitati dopise na jeziku kojim slabo barataš - rekla je Jelena ranije, navodeći da je imala podršku institucija i prijatelja koje je stekla u Nemačkoj.

Ko je Jelena Helc?

Jelena Helc je glumica i članica ansambla Narodnog pozorišta u Beogradu. Široj publici poznata je i po televizijskim emisijama „Granica“ i „Kuća snova“. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Beogradu, a glumu je studirala na Akademiji umetnosti Univerziteta u Novom Sadu, u klasi profesorke Vide Ognjenović.

Od 2003. godine stalna je članica Narodnog pozorišta u Beogradu. Govori engleski, ruski i nemački jezik, a majka je četvoro dece. Nakon preseljenja u inostranstvo povukla se iz javnog života i posvetila porodici.

