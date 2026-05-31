Odeća na čijoj etiketi piše „samo za hemijsko čišćenje” mnogima odmah deluje kao komad koji ne sme da se ubaci u mašinu za veš. Ipak, prema rečima stručnjakinje za pranje i održavanje odeće Karle Sol, to ne mora uvek da znači da je profesionalna čistionica jedina opcija.

Kako objašnjava osnivačica kompanije Good Wash Day, ovakva oznaka često je više upozorenje da je reč o osetljivom komadu garderobe, nego stroga zabrana kućnog pranja. Ključno je da znate od kog materijala je odeća napravljena i da način pranja prilagodite tkanini.

Prvo proverite sastav materijala

Pre nego što odlučite da komad garderobe operete kod kuće, najvažnije je da pogledate deklaraciju. Sastav tkanine određuje temperaturu, program i deterdžent koji treba koristiti.

Karla Sol navodi da se osetljivi materijali poput svile, kašmira i vune u određenim slučajevima mogu prati u mašini, ali samo uz odgovarajući program i blagi deterdžent. Biološke deterdžente, prema njenom savetu, treba izbegavati kod ovih tkanina jer mogu da oštete vlakna.

Mrežasta vrećica i hladno pranje

Kod pranja osetljivih komada preporučuje se korišćenje mrežaste vrećice za veš. Ona smanjuje trenje sa bubnjem mašine i drugim komadima garderobe, pa odeća ima dodatnu zaštitu tokom pranja.

Stručnjakinja savetuje i da se odeća pre pranja okrene naopačke. Za ovakve komade najbolji izbor su hladniji programi, do 30 stepeni, kao i najnežniji ciklus koji mašina nudi.

Ako mašina ima program za svilu, vunu ili ručno pranje, takve postavke su najbezbedniji izbor za osetljive tkanine.

Sušenje je jednako važno kao i pranje

Greške se često ne prave samo tokom pranja, već i prilikom sušenja. Karla Sol savetuje da se osetljivi komadi, posebno pletenina, ne kače dok su mokri.

Umesto toga, najbolje ih je položiti ravno na čist peškir i ostaviti da se prirodno osuše. Mokra pletenina može da se istegne ako visi na žici ili vešalici, pa tako lako izgubi oblik.

Kako prati svilu, lan i pamuk

Kada je reč o svili, ona se može prati kod kuće ako to dopušta deklaracija. Preporučuje se hladno pranje, nežan deterdžent i zaštitna vrećica za veš. Omekšivač bi trebalo izbegavati jer može negativno da utiče na izgled i teksturu materijala.

Lan je najbolje prati odvojeno ili u polupraznoj mašini, jer se tako manje gužva. Niža brzina centrifuge i brzo vađenje iz mašine nakon završetka programa mogu pomoći da tkanina ostane urednija i lakša za peglanje.

Pamuk je jednostavniji za održavanje, ali i kod njega treba proveriti deklaraciju proizvođača. Najčešće se pere na temperaturi od 20 do 40 stepeni, a protresanje odeće pre sušenja može da smanji gužvanje i pomogne da komad izgleda svežije.

Kada ipak ne treba rizikovati

Iako se mnogi komadi sa oznakom „samo za hemijsko čišćenje” mogu pažljivo oprati kod kuće, postoje izuzeci. Ako je odeća veoma skupa, ima postavu, ukrase, specifičan kroj ili je napravljena od više različitih materijala, sigurnije je ne eksperimentisati.

