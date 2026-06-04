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Leti, kada su pijace pune paprika i paradajza, na trpezama se najčešće traže jela koja su lagana, mirisna i brzo gotova. Upravo zato su sataraš i bećarac među omiljenim jelima od povrća, naročito u domaćinstvima u kojima se poštuje jednostavna, sezonska kuhinja.

Na prvi pogled, razlika gotovo da ne postoji. I jedno i drugo jelo prave se od crnog luka, paprike i paradajza, krčkaju se u sopstvenom soku i najlepša su kada se pripremaju od svežeg letnjeg povrća. Ipak, oni koji dobro poznaju domaću kuhinju znaju da sataraš i bećarac nisu isto jelo.

Foto: youtube/Kuhinja za 10

Razlika je mala, ali važna - i najviše se vidi u završnici pripreme.

Sataraš je bogatiji i zasitniji

Sataraš se najčešće vezuje za mađarsku kuhinju, ali se odavno odomaćio i na našim prostorima. Njegova osnova su crni luk, paprika i paradajz, a ono što ga izdvaja jesu jaja, koja se dodaju pred kraj kuvanja.

Foto: youtube/Kuhinja za 10

Povrće se obično seče krupnije, pa jelo zadržava puniju strukturu. Luk se najpre prodinsta, zatim se dodaju paprika i paradajz, a sve se kuva dok povrće ne omekša i ne pusti sok. Kada višak tečnosti ispari, dodaju se umućena jaja, koja povezuju sastojke i daju satarašu prepoznatljivu sočnost.

Zbog toga je sataraš nešto konkretniji obrok. Može da se jede samostalno, uz hleb, sir ili kiselo mleko, a mnogi ga vole i kao doručak, ručak ili večeru tokom leta.

Sataraš od paprike sa jajima Foto: youtube/VIDEO COOK - Recipes and Tips

Bećarac je lakši i pravi se bez jaja

Bećarac je posebno karakterističan za vojvođansku kuhinju. Priprema se od sličnih sastojaka kao sataraš, ali bez dodavanja jaja, zbog čega ostaje laganiji i jednostavniji.

Kod bećarca se povrće najčešće secka sitnije. Crni luk se dinsta na ulju, zatim se dodaju paprika i paradajz, a jelo se lagano krčka dok povrće potpuno ne omekša. Po potrebi se može dodati malo vode, ali najlepši ukus dobija se kada se povrće kuva u sopstvenom soku.

Foto: youtube/Jaja i kobaja

Zbog toga bećarac ima mekšu, razliveniju teksturu i često se služi kao prilog uz meso, krompir ili druga jela. Pošto ne sadrži jaja, pogodan je i za posnu trpezu.

U čemu je glavna razlika?

Najjednostavnije rečeno, sataraš se pravi sa jajima, a bećarac bez njih. Upravo taj dodatak menja i ukus i gustinu jela.

Bećarac kao prilog Foto: youtube/Jaja i kobaja

Druga razlika je u načinu pripreme povrća. Za sataraš se paprika i paradajz obično seku krupnije, dok se za bećarac povrće sitnije secka i duže krčka, pa jelo dobija drugačiju teksturu.

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