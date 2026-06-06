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Kada se u Srbiji govori o „lakšem“ mesu, piletina je gotovo uvek prvi izbor. Ako na stolu nije svinjetina, mnogi će posegnuti za piletinom, uvereni da su time izabrali zdraviju i bolju varijantu obroka. I zaista, piletina jeste dobar izvor proteina, lako se sprema i uklapa u različite jelovnike, ali kada je reč o vitaminu B12 i pojedinim mineralima, postoje namirnice koje je ubedljivo nadmašuju.

Veća potražnja za mesom Foto: Shutterstock

Reč je o iznutricama, pre svega džigerici i bubrezima, koje su nekada bile mnogo češći deo domaće kuhinje, dok se danas u mnogim kućama spremaju sve ređe.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku o potrošnji domaćinstava, u ishrani stanovnika Srbije dominiraju namirnice poput krompira, piletine i svinjskog mesa. Krompir se troši u količini od oko 76 kilograma po stanovniku godišnje, piletina oko 52 kilograma, a svinjsko meso oko 47 kilograma.

Sa druge strane, džigerica, bubrezi i druge iznutrice daleko su manje zastupljeni, iako spadaju među nutritivno najvrednije namirnice životinjskog porekla.

Foto: Zoonar/Olena Yeromenko, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

Zašto ih izbegavamo

Iznutrice kod mnogih ljudi nemaju naročito dobar imidž. Neko ih ne voli zbog ukusa, neko zbog mirisa, a neko ih jednostavno nikada nije navikao da jede. Tradicionalna jela od iznutrica sve se ređe pripremaju, a mlađe generacije češće biraju piletinu, ćuretinu ili druge „čistije“ izvore proteina.

Stručnjaci smatraju da je upravo slabija popularnost ovih jela jedan od razloga zbog kojih se džigerica i bubrezi retko nalaze na savremenoj trpezi. Drugi razlog je to što potrošači često ni ne razmišljaju o alternativnim izvorima hranljivih materija, već se drže namirnica koje su im poznate i lako dostupne.

Međutim, kada se pogleda nutritivni sastav, iznutrice imaju mnogo toga da ponude.

Džigerica je prava nutritivna bomba

Džigerica se smatra jednom od najbogatijih namirnica kada je reč o vitaminu B12. Osim toga, sadrži gvožđe, folate, vitamin A i visokokvalitetne proteine.

Foto: Promo/Dragan Stevanović

Zbog takvog sastava može da doprinese normalnom stvaranju crvenih krvnih zrnaca, boljoj funkciji imuniteta i opštem funkcionisanju organizma. Vitamin B12 je posebno važan za nervni sistem, energiju i krvnu sliku, a njegov nedostatak može da dovede do umora, slabosti i problema sa koncentracijom.

Za razliku od piletine, koja se najčešće ceni zbog toga što je nemasna i bogata proteinima, džigerica u manjoj porciji donosi znatno veću koncentraciju vitamina i minerala.

Šta sadrže bubrezi

Bubrezi su još jedna namirnica koju mnogi zaobilaze, iako su veoma bogati vitaminom B12. Pored toga, sadrže selen, cink, fosfor i omega-3 masne kiseline.

Selen i cink važni su za imunitet, fosfor učestvuje u održavanju kostiju i zuba, dok omega-3 masne kiseline imaju ulogu u zdravlju srca i mozga.

Hrvat u mesu pronašao nešto čemu se nije nadao. Foto: Shutterstock, Ilustracija

Upravo zato nutricionisti iznutrice ne posmatraju kao „siromašnu“ ili zastarelu hranu, već kao namirnice koje mogu da budu veoma korisne ako se konzumiraju povremeno i u okviru raznovrsne ishrane.

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