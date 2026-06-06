Srbi ovu namirnicu retko jedu, a puna je vitamina B12: Nutricionisti kažu da je mnogo jača od piletine
Kada se u Srbiji govori o „lakšem“ mesu, piletina je gotovo uvek prvi izbor. Ako na stolu nije svinjetina, mnogi će posegnuti za piletinom, uvereni da su time izabrali zdraviju i bolju varijantu obroka. I zaista, piletina jeste dobar izvor proteina, lako se sprema i uklapa u različite jelovnike, ali kada je reč o vitaminu B12 i pojedinim mineralima, postoje namirnice koje je ubedljivo nadmašuju.
Reč je o iznutricama, pre svega džigerici i bubrezima, koje su nekada bile mnogo češći deo domaće kuhinje, dok se danas u mnogim kućama spremaju sve ređe.
Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku o potrošnji domaćinstava, u ishrani stanovnika Srbije dominiraju namirnice poput krompira, piletine i svinjskog mesa. Krompir se troši u količini od oko 76 kilograma po stanovniku godišnje, piletina oko 52 kilograma, a svinjsko meso oko 47 kilograma.
Sa druge strane, džigerica, bubrezi i druge iznutrice daleko su manje zastupljeni, iako spadaju među nutritivno najvrednije namirnice životinjskog porekla.
Zašto ih izbegavamo
Iznutrice kod mnogih ljudi nemaju naročito dobar imidž. Neko ih ne voli zbog ukusa, neko zbog mirisa, a neko ih jednostavno nikada nije navikao da jede. Tradicionalna jela od iznutrica sve se ređe pripremaju, a mlađe generacije češće biraju piletinu, ćuretinu ili druge „čistije“ izvore proteina.
Stručnjaci smatraju da je upravo slabija popularnost ovih jela jedan od razloga zbog kojih se džigerica i bubrezi retko nalaze na savremenoj trpezi. Drugi razlog je to što potrošači često ni ne razmišljaju o alternativnim izvorima hranljivih materija, već se drže namirnica koje su im poznate i lako dostupne.
Međutim, kada se pogleda nutritivni sastav, iznutrice imaju mnogo toga da ponude.
Džigerica je prava nutritivna bomba
Džigerica se smatra jednom od najbogatijih namirnica kada je reč o vitaminu B12. Osim toga, sadrži gvožđe, folate, vitamin A i visokokvalitetne proteine.
Zbog takvog sastava može da doprinese normalnom stvaranju crvenih krvnih zrnaca, boljoj funkciji imuniteta i opštem funkcionisanju organizma. Vitamin B12 je posebno važan za nervni sistem, energiju i krvnu sliku, a njegov nedostatak može da dovede do umora, slabosti i problema sa koncentracijom.
Za razliku od piletine, koja se najčešće ceni zbog toga što je nemasna i bogata proteinima, džigerica u manjoj porciji donosi znatno veću koncentraciju vitamina i minerala.
Šta sadrže bubrezi
Bubrezi su još jedna namirnica koju mnogi zaobilaze, iako su veoma bogati vitaminom B12. Pored toga, sadrže selen, cink, fosfor i omega-3 masne kiseline.
Selen i cink važni su za imunitet, fosfor učestvuje u održavanju kostiju i zuba, dok omega-3 masne kiseline imaju ulogu u zdravlju srca i mozga.
Upravo zato nutricionisti iznutrice ne posmatraju kao „siromašnu“ ili zastarelu hranu, već kao namirnice koje mogu da budu veoma korisne ako se konzumiraju povremeno i u okviru raznovrsne ishrane.
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