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Kuvanje testenine na prvi pogled deluje kao jedan od najlakših poslova u kuhinji. Potrebni su voda, so, testenina i nekoliko minuta čekanja. Ipak, upravo kod ovako jednostavnih jela najčešće se prave greške koje mogu da pokvare i ukus i teksturu.

Na četiri česta propusta upozorio je poznati španski kuvar i sudija MasterChefa Đordi Kruz, čiji restoran ima Mišlenovu zvezdicu. Kako je istakao, reč je o greškama koje Italijani teško opraštaju, jer testenina ne treba da bude samo skuvana, već pravilno pripremljena i povezana sa sosom, piše Mirror.

Namirnice skladištene u staklenim teglama možete očuvati silika gel kesicama Foto: Shutterstock

Premalo vode

Prva greška je kuvanje testenine u premalo vode. Mnogi koriste manju šerpu kako bi voda brže proključala, ali to nije najbolje rešenje.

Kruz objašnjava da je idealan odnos jedan litar vode na 100 grama testenine. Dovoljna količina vode omogućava testenini da se ravnomerno kuva i da se ne lepi.

Ako je vode premalo, testenina se lakše slepi, skrob se previše koncentriše u maloj količini tečnosti, a rezultat može biti lošija tekstura.

Nedovoljno soli

Garofalo Rigatoni Foto: Shutterstock

Druga greška je kuvanje testenine u neslanoj ili premalo slanoj vodi. So je važna jer testenini daje osnovni ukus dok se kuva.

Kruz navodi da voda u kojoj se kuvala testenina kasnije može da bude korisna za završavanje jela u tiganju sa sosom.

„Kada jelo završavamo u tiganju sa sosom, ponekad nam je potrebno malo dodatne tečnosti. Voda u kojoj se kuvala testenina savršena je za to, posebno ako je slana“, pojasnio je.

Ta voda sadrži skrob, pa pomaže da se sos bolje poveže sa testeninom i dobije puniju teksturu.

Dodavanje ulja u vodu Jedna od najčešćih navika je dodavanje ulja u vodu, najčešće uz objašnjenje da se testenina neće lepiti. Kruz, međutim, smatra da je to velika greška.

„To je najveća greška koju gotovo svi prave“, rekao je.

Ulje stvara tanak sloj na testenini, zbog čega sos kasnije ne može dobro da se zadrži na njenoj površini. Umesto da se poveže sa testeninom, sos sklizne sa nje.

Kruz objašnjava da kvalitetna testenina ima mikroskopske pore koje joj omogućavaju da upije i zadrži sos. Ulje taj proces ometa i zato ga ne treba dodavati u vodu.

Začini u vodi za kuvanje

Pasta sa pečurkama Foto: Grazziela Bursuc / Alamy / Profimedia

Četvrta greška je dodavanje začina u vodu za kuvanje testenine. Mnogi vole da ubace beli luk, origano, lovorov list ili druge začine, misleći da će tako poboljšati ukus.

Kruzov odgovor na to je jasan:

„Ne! Zašto? Zato što nas zanima ukus same testenine. Bolje je ne dodavati ništa“, poručio je.

Prema njegovom savetu, začini treba da budu deo sosa, a ne vode u kojoj se testenina kuva. Tako se zadržava čist ukus testenine, dok sos dobija prostor da donese aromu jelu.

Kako pravilno kuvati testeninu

Ako želite bolji rezultat, pravilo je jednostavno: koristite dovoljno vode, posolite je, ne dodajte ulje i ne ubacujte začine u šerpu. Testeninu kuvajte u velikoj posudi, a deo vode sačuvajte za završavanje jela u tiganju.

Upravo ta skrobna voda može da pomogne da sos postane kremastiji i da se bolje zalepi za testeninu. Zato je ne treba odmah prosipati.

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