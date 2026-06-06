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Jun je mesec kada paradajz ulazi u fazu brzog rasta. Nakon presađivanja u baštu, biljka koristi tople dane i mnogo sunčeve svetlosti da razvije nove listove, grane i cvetove. Upravo tada počinje i jedan od najvažnijih poslova u nezi paradajza - uklanjanje zaperaka.

Ova mera posebno je važna kod visokih sorti paradajza, jer im pomaže da energiju ne troše samo na bujno lišće, već na formiranje krupnih i zdravih plodova.

Talog od kafe idealna je prehrana za uzgoj paradajza Foto: Iakov Filimonov / Alamy / Profimedia

Ipak, orezivanje ne treba raditi napamet. Jedan pogrešan rez može zaustaviti rast biljke i značajno smanjiti rod tokom leta.

Ne orezuju se sve sorte isto

Pre nego što počnete sa uklanjanjem izdanaka, važno je da znate koju vrstu paradajza gajite.

Determinantne sorte rastu kao kompaktniji žbun i dostižu unapred određenu visinu. Kod njih orezivanje uglavnom nije potrebno, jer same prirodno ograničavaju rast.

Indeterminantne sorte, odnosno visoki paradajz, rastu tokom cele sezone i mogu da pređu visinu od dva metra. Kod njih je redovno uklanjanje suvišnih izdanaka mnogo važnije, jer biljka u suprotnom može da ode previše u zelenu masu.

Svež paradajz na pijaci u gajbici Foto: Noel Mallia / Alamy / Profimedia

Zašto se uklanjaju zaperci

Zaperci su mali izdanci koji rastu u pazuhu lista, odnosno između glavnog stabla i bočne grane. Ako se ostave da rastu, vremenom postaju nove grane koje troše hranu i energiju biljke.

Kada ih uklanjate na vreme, paradajz bolje usmerava snagu na plodove. Biljka ostaje prozračnija, lakše se suši posle kiše ili zalivanja, a manji je i rizik od gljivičnih bolesti.

Gusto lišće zadržava vlagu i pravi idealne uslove za razvoj bolesti. Osim toga, u pregustom paradajzu teže je primetiti štetočine, poput biljnih vaši ili gusenica.

Kada početi sa orezivanjem

Prvo ozbiljnije uklanjanje zaperaka najčešće se radi kada paradajz dostigne oko 30 centimetara visine. U većini bašta to se dešava upravo tokom juna.

Foto: Chris Clark / Alamy / Profimedia

Nakon toga biljke treba pregledati jednom nedeljno. Najbolje je uklanjati zaperke dok su mali, pre nego što pređu dužinu od oko pet centimetara. Tada se lako kidaju prstima i biljka se manje povređuje.

Orezivanje je najbolje raditi ujutru, kada su biljke čvrste i manje pod stresom. Ne treba orezivati mokar paradajz, jer se tada lakše prenose bolesti.

Najveća greška pri orezivanju

Najopasnija greška je sečenje vrha glavnog stabla tokom aktivnog rasta. Taj deo biljke ne treba uklanjati, jer upravo preko njega paradajz nastavlja da raste u visinu i formira nove cvetne grane.

Uklanjaju se samo zaperci, a ne vrh biljke.

Ako se vrh slučajno odseče, paradajz više neće normalno nastaviti rast, pa će broj budućih cvetova i plodova biti manji. U nekim slučajevima nekoliko jačih bočnih izdanaka može da preuzme ulogu glavnog stabla, ali prinos uglavnom neće biti kao kod pravilno negovane biljke.

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