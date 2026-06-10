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Ako ste na društvenim mrežama videli fotografije paradajza na čijoj stabljici stoji obična štipaljka za veš, moguće je da ste prvo pomislili da je reč o nekoj šali ili baštovanskom ukrasu. Ipak, iza ovog neobičnog prizora krije se trik koji pojedini ljubitelji povrtarstva koriste kako bi podstakli biljku da više energije usmeri na cvetanje i formiranje plodova.

Metoda je jednostavna, ne zahteva hemiju niti posebnu opremu, ali se mora primenjivati pažljivo, jer pogrešno postavljena štipaljka može da napravi više štete nego koristi.

štipaljka za veš Foto: Shamil / Alamy / Profimedia

Kako deluje trik sa štipaljkom

Baštovani koji primenjuju ovu tehniku štipaljku postavljaju na glavnu stabljiku paradajza. Ideja je da se blagim pritiskom na biljku privremeno uspori njen rast u visinu, odnosno da se utiče na prirodan proces poznat kao apikalna dominacija.

Kod paradajza, kao i kod mnogih drugih biljaka, energija često odlazi u vršni rast, pa biljka razvija visoku stabljiku i mnogo lišća. Cilj ovog postupka je da se deo te energije preusmeri ka cvetovima, a zatim i ka plodovima.

Drugim rečima, štipaljka ne služi kao ukras, već kao blaga mehanička prepreka koja biljci šalje signal da uspori sa izduživanjem i više se „posveti” rađanju.

Foto: Зарина Лукаш / Alamy / Profimedia

Gde se štipaljka postavlja

Najvažnije je da se štipaljka ne stavlja nasumično. Prema ovom baštovanskom savetu, ona se postavlja ispod prvog cvetnog grozda, na glavnu stabljiku paradajza.

Tu bi trebalo da ostane od sedam do deset dana, ali samo ako biljka dobro podnosi pritisak. Štipaljka ne sme da stegne stabljiku previše, niti da je zgnječi, jer svako oštećenje može da oslabi paradajz i otvori put bolestima.

Zato se preporučuje da se koristi lagana štipaljka i da se biljka redovno proverava. Ako se primeti tamnjenje, pucanje ili savijanje stabljike, štipaljku treba odmah ukloniti.

Nije za slab paradajz

Talog od kafe idealna je prehrana za uzgoj paradajza Foto: Iakov Filimonov / Alamy / Profimedia

Iako trik deluje jednostavno, ne treba ga primenjivati na svakoj biljci. Paradajz koji je već oslabljen, bolestan, nedovoljno razvijen ili raste u lošim uslovima ne bi trebalo dodatno opterećivati.

Ova metoda ima smisla samo kod zdravih i dobro razvijenih biljaka, koje već imaju dovoljno snage za cvetanje i plodonošenje. Važan preduslov je i kvalitetno zemljište, bogato hranljivim materijama. Kompost i redovna nega mnogo su važniji od bilo kog trika, jer biljka ne može da formira krupne i zdrave plodove ako nema dovoljno hrane i vode.

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