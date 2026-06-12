Najlepše slatko od višanja, kao iz bakine kuhinje: Gusto, mirisno i sa celim plodovima koji pucaju pod zubima
Postoje recepti koji se ne zapisuju - oni se pamte po mirisu. Slatko od višanja je upravo takvo: kuva se polako, bez žurbe, uz tiho krčkanje koje nas vraća u detinjstvo i bakinu kuhinju, tamo gde su šerpe bile velike, a strpljenje još veće. Naše bake su znale da se dobro slatko ne pravi "na brzinu" – ono traži pažnju, mirnu ruku i onaj poseban osećaj kad je "baš kako treba".
Tajna pripreme slatkog od višanja nije u komplikovanim sastojcima, već u receptu: da višnje ostanu cele, da sirup bude bistar kao staklo i da svaka kašičica ima savršen odnos slatkog i blago kiselkastog ukusa. Kada se napravi kako treba, ovo slatko nije samo slatka zimnica - to je mali ritual, poslužen uz čašu hladne vode, baš kako su to radile naše bake kad dođu gosti.
Starinski recept za slatko od višanja
Sastojci:
- 1 kg očišćenih višanja (bez koštica)
- 1 kg šećera
- sok od 1 limuna ili 1 kesica limuntusa
- 1 vanilin-šećer (po želji)
Priprema:
- Višnje pažljivo operite i očistite od koštica, vodeći računa da ostanu što više cele. Stavite ih u dublju šerpu i pospite šećerom. Ostavite da odstoje nekoliko sati, a najbolje preko noći, kako bi pustile svoj sok.
- Sutradan stavite šerpu na srednju vatru i polako zagrevajte. Kad počne da vri, smanjite temperaturu i kuvajte lagano. Tokom kuvanja redovno skidajte penu koja se stvara na površini – to je ključ da sirup postane staklast i bistar.
- Kuvajte oko 30 do 40 minuta, bez mešanja (po potrebi samo lagano protresite šerpu), dok sirup ne počne da se zgušnjava. Pred kraj dodajte sok od limuna ili limuntus i vanilin-šećer.
- Gustinu proverite tako što kapnete malo sirupa na hladan tanjirić – ako se ne razliva, slatko je gotovo.
- Sklonite sa ringle, pokrijte čistom krpom i ostavite da se potpuno ohladi. Tek tad sipajte u sterilisane tegle, zatvorite i čuvajte na tamnom i hladnom mestu.
Trik za savršeno staklast sirup
Najvažnije je da ne mešate slatko kašikom dok se kuva, već samo lagano protresate šerpu – tako se plodovi ne raspadaju i sirup ostaje bistar. Drugo, obavezno skidajte penu tokom kuvanja, jer upravo ona muti sirup. I treće, dodavanje limunovog soka na kraju ne služi samo ukusu – pomaže da sirup ostane providan i sprečava kristalizaciju šećera.
Ako želite baš savršen "staklasti efekat", možete na samom kraju kuvanja dodati i jednu kašiku vrele vode i još jednom pažljivo pokupiti ostatak pene – to je stari bakin trik koji pravi razliku.
(Kurir.rs/Žena)
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