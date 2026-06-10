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Posle roštiljanja najčešće ostane gomila pepela koja završi u kanti, ali iskusni baštovani znaju da taj ostatak može imati korisnu namenu. Ako potiče od čistog drveta ili prirodnog drvenog uglja, pepeo može da posluži kao prirodan dodatak zemljištu i pomogne biljkama koje vole mineralima bogatiju podlogu.

Međutim, važno je znati da pepeo nije univerzalno đubrivo. Ne odgovara svakoj biljci, ne koristi se u velikim količinama i nikako ne sme da potiče od materijala koji su tretirani hemikalijama.

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Zašto je pepeo koristan u bašti?

Drveni pepeo sadrži minerale koji mogu da poboljšaju kvalitet zemljišta. U njemu se nalaze kalijum, kalcijum, fosfor i magnezijum, a upravo su ti elementi važni za razvoj korena, cvetanje i formiranje plodova.

Osim toga, pepeo može da pomogne da zemlja bude rastresitija, posebno ako je teška i zbijena. To znači da voda lakše prolazi kroz zemljište, a koren biljke dobija bolje uslove za rast.

Ipak, jedna stvar je presudna - pepeo povećava alkalnost zemljišta. Zato ga ne treba koristiti tamo gde biljke vole kiselu zemlju, niti ga treba dodavati bez mere.

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Paradajz voli kalijum iz pepela

Paradajz je jedna od biljaka kojoj pepeo može prijati, naročito zbog kalijuma. Ovaj mineral važan je za razvoj plodova, jačanje biljke i bolju otpornost tokom sezone.

Mala količina pepela može se dodati zemlji oko paradajza ili pomešati sa kompostom. To može biti posebno korisno ako je zemlja teška i zadržava previše vlage.

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Ipak, pepeo ne treba sipati direktno uz stablo niti ga koristiti često. Dovoljan je tanak sloj, jer previše pepela može poremetiti ravnotežu zemljišta.

Jagode mogu imati bolju drenažu

Jagodama prija zemljište koje nije previše zbijeno i u kojem se voda ne zadržava dugo oko korena. Upravo tu pepeo može da pomogne, jer doprinosi boljoj propustljivosti zemlje.

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Najbolje ga je koristiti u maloj količini, pre sadnje ili kao dodatak kompostu. Ako se koristi oko već posađenih jagoda, treba ga posuti vrlo pažljivo i dalje od same krune biljke.

Preterivanje nije preporučljivo, jer jagode ne vole ekstremno alkalno zemljište.

Ruže mogu dobiti dodatnu snagu

Ruže su biljke koje vole hranljivo i dobro drenirano zemljište, pa im pepeo može biti koristan dodatak. Minerali iz pepela mogu da pomognu cvetanju i opštem stanju biljke, posebno ako se koristi povremeno i u maloj meri.

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Najbolje je da se pepeo ne baca direktno u velikoj količini oko ruža, već da se umeša u kompost ili zemlju, kako bi delovao postepeno.

Koji pepeo ne sme u baštu?

Za biljke je prihvatljiv samo pepeo od prirodnog drveta ili čistog drvenog uglja. Pepeo od briketa, farbanog ili lakiranog drveta, kao i pepeo nastao uz pomoć hemijskih sredstava za potpalu, ne treba koristiti.

Takav pepeo može sadržati štetne materije koje završavaju u zemljištu, a zatim mogu ugroziti biljke. Takođe, pepeo koji je pomešan sa masnoćom i ostacima hrane nije dobar izbor za vrt.

Ove biljke ne vole pepeo

Talog od kafe učiniće roze hortenzije plavim Foto: Cavan Images, Cavan Images / Alamy / Profimedia

Pepeo nikako ne treba dodavati biljkama koje vole kiselo zemljište. Tu spadaju borovnice, hortenzije, azaleje i rododendroni.

Kod takvih biljaka pepeo može promeniti pH vrednost zemlje i otežati im usvajanje hranljivih materija. Zato je važno da se ne posipa po celoj bašti, već samo tamo gde zaista ima smisla.

Kako se pravilno koristi?

Pre upotrebe pepeo mora biti potpuno ohlađen i suv. Najbolje je koristiti ga u tankom sloju, povremeno i umereno. Može se dodati u kompost, blago umešati u površinski sloj zemlje ili posuti oko biljaka kojima odgovara.

Ne treba ga nanositi po vetru, po listovima, niti pred obilnu kišu, jer se može brzo isprati. Takođe, ne treba ga kombinovati sa previše drugih jakih dodataka za zemljište.

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