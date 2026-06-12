da li ste znali

da li ste znali

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Pileća prsa važe za jednu od najčešćih namirnica u domaćinstvu. Lako se pripremaju, uklapaju se u dijetalne jelovnike, brzo se peku, kuvaju ili griluju, pa nije čudo što se često kupuju „usput“, bez mnogo zagledanja.

Ipak, baš kod piletine brzina može da bude greška.

Da li treba prati piletinu pre kuvanja Foto: Daniya Melnikova / Alamy / Profimedia

Sveže pileće meso je osetljivo i mora da bude pravilno čuvano od trenutka proizvodnje do trenutka kada stigne u vašu kuhinju. Zato nije dovoljno samo pogledati cenu i rok trajanja. Mnogo toga može da se vidi već na samom pakovanju.

Prvi znak za uzbunu je oštećena ambalaža

Ako je folija pocepana, pakovanje napuklo ili iz njega curi tečnost, takva pileća prsa ne treba kupovati. Oštećena ambalaža znači da meso više nije zaštićeno onako kako bi trebalo, a to povećava rizik da bakterije dođu u kontakt sa proizvodom ili da se tečnost iz mesa prenese na drugu hranu u frižideru.

Posebno treba biti oprezan ako pakovanje izgleda kao da je već otvarano, ako se tečnost nakupila oko ivica ili ako je posuda vlažna spolja. To nije „sitnica“, već znak da hladni lanac ili zaštita proizvoda možda nisu ispoštovani.

Naduveno pakovanje takođe nije dobar znak

Foto: Shutterstock

Kupci često zanemare ambalažu koja deluje naduveno, ali i to može biti razlog za oprez. Kod nekih proizvoda pakovanje je prirodno čvršće zbog načina pakovanja u zaštitnoj atmosferi, ali ako izgleda neobično napeto, deformisano ili kao da se „napumpalo“, bolje je ne rizikovati.

Takav izgled može da ukaže na to da se u pakovanju nešto promenilo, posebno ako se uz to oseća neprijatan miris ili je meso promenilo boju.

Boja mesa mora da bude ujednačena

Foto: Printscreen YT/ George's Kitchen

Sveža pileća prsa najčešće su svetloružičaste boje, bez sivih, zelenkastih ili tamnih fleka. Ako meso izgleda beživotno, lepljivo ili ima delove koji odudaraju od ostatka pakovanja, to je znak da ga treba zaobići.

Važno je i da se ne zavaravate akcijom. Niža cena ne znači mnogo ako meso već na prvi pogled deluje sumnjivo. Piletina koja nije dobro čuvana može izazvati ozbiljne stomačne tegobe, pa nekoliko ušteđenih dinara nikako nije vredno rizika.

Miris se proverava tek kod kuće, ali ne treba ga ignorisati

U prodavnici najčešće ne možete da pomirišete meso dok je zatvoreno, ali kada ga otvorite kod kuće, miris je jedan od najvažnijih pokazatelja. Sveža piletina ne bi smela da ima jak, kiseo, ustajao ili neprijatan miris.

piletina Foto: Vladimir Mironov / Alamy / Profimedia

Ako vam se učini da „nešto nije kako treba“, nemojte pokušavati da meso spasete pranjem, marinadom ili začinima. Pokvarena piletina nije bezbedna zato što ste je dobro ispekli ili prekrili začinima.

Rok trajanja nije jedina garancija

Rok upotrebe treba obavezno proveriti, ali on nije jedini znak da je meso dobro. Ako je proizvod bio van frižidera, ako je ambalaža oštećena ili ako je meso promenilo izgled, rok trajanja ne znači mnogo.

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