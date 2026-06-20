Slušaj vest

Čuvanje paradajza u frižideru je jedna od najčešćih grešaka. Niske temperature prekidaju proces zrenja i mogu da učine njegovu unutrašnjost brašnjavom i bezukusnom. Kada se uzme u obzir da na pijaci može da košta i do 400 dinara po kilogramu, ovakav način čuvanja deluje kao pravi gubitak i novca i kvaliteta.

Većina ljudi želi isto: čvrst i sladak paradajz koji što duže ostaje svež. Razlika između onog koji omekša posle dva dana i onog koji traje nedelju dana svodi se na nekoliko jednostavnih pravila.

Za čuvanje najboljeg ukusa, paradajz je najpametnije držati na kuhinjskom pultu ili u ostavi, na sobnoj temperaturi. Tako preporučuju i zdravstvene institucije. Ako je paradajz još nezreo, treba ga ostaviti van frižidera dok potpuno ne sazri i ne bude spreman za konzumaciju.

Tek kada dostigne punu zrelost, može se staviti u frižider, i to samo ako se ne planira brzo korišćenje u naredna dva do tri dana.

Hlađenje jeste opcija, ali usporava ili zaustavlja dalje zrenje, pa paradajz koji se čuva u frižideru često ostaje bez svog punog ukusa i nikada ne razvije aromu kakvu bi imao na sobnoj temperaturi.

Paradajz Foto: Shutterstock

Prezreli komadi su posebna priča. Njih slobodno možete ohladiti kako biste usporili dalje kvarenje, a zatim ih iskoristiti za sosove i umake, gde tekstura nije presudna.

Kada je reč o zamrzavanju paradajza, ono jeste moguće, ali treba imati u vidu da se nakon odmrzavanja gubi čvrstina. Voda u paradajzu se tokom zamrzavanja širi, a potom pri odmrzavanju ne vraća u prvobitno stanje. Zbog toga ostaje mekana struktura koja je pogodna uglavnom za kuvanje.

Prema savetima Nacionalnog centra za čuvanje hrane u domaćinstvu, preporučuje se da se paradajzu prvo ukloni sredina i po potrebi oljušti, a zatim se može zamrzavati ceo ili isečen. U zamrzivaču može da traje i do dva meseca, što ga čini praktičnim rešenjem kada želite da napravite zalihu unapred.

Paradajz će biti ukusniji ako ga ne čuvate u frižideru Foto: Sam Edwards / Caia Image / Profimedia

Kada je u pitanju isečeni paradajz, najbolje ga je čuvati u celini jer kožica pomaže da duže ostane svež. Ako vam ipak ostane polovina, može se sačuvati tako što se prerezana strana dobro prekrije plastičnom folijom, dok se strana sa kožicom lagano obmota. Tako pripremljen komad stavlja se na mali tanjir sa prerezanom stranom okrenutom nadole i odlaže u frižider. Na taj način može da traje nekoliko dana bez većeg gubitka soka.

Zreo paradajz se lako prepoznaje. Blago popušta pod pritiskom prsta, ima izražen miris kod peteljke i ravnomernu boju. Ako je čvrst, bez mirisa i sa zelenkastim delovima, potrebno mu je još vremena da dozri na sobnoj temperaturi.

Miris je najpouzdaniji znak zrelosti. Ako paradajz nema nikakav miris, verovatno neće imati ni dobar ukus, bez obzira na način čuvanja.

(Kurir.rs/Najžena)

VIDEO: Punjeni paradajz sa sirom i jajima