Ćufte u paradajz sosu kao iz bakine kuhinje: Mekane, sočne i jednostavne za pripremu
Ćufte u paradajz sosu jedno su od onih domaćih jela koja nikada ne izlaze iz mode. Sočne kuglice od mlevenog mesa, potopljene u gust i mirisan sos, lako se pripremaju, a uz pire krompir, testeninu ili svež hleb postaju kompletan porodični ručak.
Tajna dobrih ćufti krije se u dobro sjedinjenoј smesi, umerenoj količini prezle i kratkom prženju pre kuvanja u sosu. Tako će spolja dobiti lepu koricu, dok će unutrašnjost ostati mekana i sočna.
Sastojci za ćufte
- 500 grama mlevenog mesa
- 1 glavica crnog luka
- 1 jaje
- 2 kašike prezle
- so i biber po ukusu
- suvi biljni začin po ukusu
- seckani peršun po želji
- malo brašna za valjanje
- ulje ili mast za prženje
Sastojci za paradajz sos
- malo ulja
- 1 kašika brašna
- 1 kašičica mlevene crvene paprike
- paradajz sos ili pasirani paradajz
- vruća voda
- so i začini po ukusu
Kako se pripremaju ćufte
- U veću posudu stavite mleveno meso, sitno iseckan crni luk, jaje, prezlu i začine. Po želji dodajte i malo seckanog peršuna.
- Smesu dobro izmesite rukama, sve dok ne postane ujednačena i dovoljno kompaktna za oblikovanje. Ukoliko deluje previše mekano, možete dodati još malo prezle, ali nemojte preterivati kako ćufte ne bi bile suve.
- Vlažnim rukama oblikujte kuglice približne veličine oraha. Svaku ćuftu lagano uvaljajte u brašno, a višak otresite.
- U tiganju zagrejte ulje ili mast, pa ćufte pržite sa svih strana dok ne dobiju lepu zlatnosmeđu boju. Nije potrebno da se potpuno ispeku, jer će kuvanje završiti u paradajz sosu.
Priprema paradajz sosa
- U dubljoj šerpi zagrejte malo ulja, dodajte brašno i kratko ga propržite. Sklonite šerpu na trenutak sa ringle, umešajte mlevenu crvenu papriku, a zatim dodajte paradajz sos.
- Postepeno sipajte vruću vodu uz neprestano mešanje kako se ne bi stvorile grudvice. Količinu vode prilagodite tome koliko gust sos želite. Posolite i začinite po ukusu.
- U pripremljeni sos spustite propržene ćufte, poklopite šerpu i kuvajte oko 20 minuta na umerenoj temperaturi. Povremeno pažljivo promešajte ili protresite šerpu kako se ćufte ne bi zalepile za dno.
Kako da ćufte ostanu mekane i sočne
Meso ne treba predugo mesiti, jer ćufte mogu postati tvrde. Takođe, nemojte dodavati previše prezle niti ih dugo pržiti pre stavljanja u sos. Za bogatiji ukus u paradajz sos možete dodati prstohvat šećera, naročito ako je paradajz kiseliji. Ćufte poslužite uz kremasti pire krompir, testeninu, pirinač ili krišku domaćeg hleba.
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