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Ćufte u paradajz sosu jedno su od onih domaćih jela koja nikada ne izlaze iz mode. Sočne kuglice od mlevenog mesa, potopljene u gust i mirisan sos, lako se pripremaju, a uz pire krompir, testeninu ili svež hleb postaju kompletan porodični ručak.

Tajna dobrih ćufti krije se u dobro sjedinjenoј smesi, umerenoj količini prezle i kratkom prženju pre kuvanja u sosu. Tako će spolja dobiti lepu koricu, dok će unutrašnjost ostati mekana i sočna.

Foto: Shutterstock

Sastojci za ćufte 500 grama mlevenog mesa

1 glavica crnog luka

1 jaje

2 kašike prezle

so i biber po ukusu

suvi biljni začin po ukusu

seckani peršun po želji

malo brašna za valjanje

ulje ili mast za prženje Sastojci za paradajz sos

Foto: Profimedia

malo ulja

1 kašika brašna

1 kašičica mlevene crvene paprike

paradajz sos ili pasirani paradajz

vruća voda

so i začini po ukusu Kako se pripremaju ćufte U veću posudu stavite mleveno meso, sitno iseckan crni luk, jaje, prezlu i začine. Po želji dodajte i malo seckanog peršuna. Smesu dobro izmesite rukama, sve dok ne postane ujednačena i dovoljno kompaktna za oblikovanje. Ukoliko deluje previše mekano, možete dodati još malo prezle, ali nemojte preterivati kako ćufte ne bi bile suve. Vlažnim rukama oblikujte kuglice približne veličine oraha. Svaku ćuftu lagano uvaljajte u brašno, a višak otresite. U tiganju zagrejte ulje ili mast, pa ćufte pržite sa svih strana dok ne dobiju lepu zlatnosmeđu boju. Nije potrebno da se potpuno ispeku, jer će kuvanje završiti u paradajz sosu.

Foto: Profimedia

Priprema paradajz sosa U dubljoj šerpi zagrejte malo ulja, dodajte brašno i kratko ga propržite. Sklonite šerpu na trenutak sa ringle, umešajte mlevenu crvenu papriku, a zatim dodajte paradajz sos. Postepeno sipajte vruću vodu uz neprestano mešanje kako se ne bi stvorile grudvice. Količinu vode prilagodite tome koliko gust sos želite. Posolite i začinite po ukusu. U pripremljeni sos spustite propržene ćufte, poklopite šerpu i kuvajte oko 20 minuta na umerenoj temperaturi. Povremeno pažljivo promešajte ili protresite šerpu kako se ćufte ne bi zalepile za dno. Kako da ćufte ostanu mekane i sočne

Meso ne treba predugo mesiti, jer ćufte mogu postati tvrde. Takođe, nemojte dodavati previše prezle niti ih dugo pržiti pre stavljanja u sos. Za bogatiji ukus u paradajz sos možete dodati prstohvat šećera, naročito ako je paradajz kiseliji. Ćufte poslužite uz kremasti pire krompir, testeninu, pirinač ili krišku domaćeg hleba.

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