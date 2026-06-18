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Faširane šnicle i ćufte najčešće pripremamo od mešavine svinjskog i junećeg mesa, uz dodatak luka, jajeta i hleba natopljenog u mleko. Ipak, postoji i nešto drugačiji recept koji poznato domaće jelo pretvara u izuzetno sočan i ukusan ručak.

Tajna je u pilećim srcima. Ova namirnica nema snažan ukus poput džigerice, a kada se samelje i sjedini sa junetinom, mesnoj smesi daje posebnu mekoću i punoću. Šnicle se nakon kratkog prženja krčkaju u kiseloj pavlaci, zbog čega ostaju nežne i dobijaju bogat, kremast sos.

Zašto se u smesu dodaju pileća srca?

Foto: Andrey Starostin / Alamy / Profimedia

Pileća srca mnogi nepravedno zaobilaze, iako mogu da budu ukusan i pristupačan dodatak brojnim jelima. Sadrže gvožđe, cink i vitamine B grupe, a njihov ukus je znatno blaži od ukusa drugih iznutrica.

Kada se dobro očiste i samelju zajedno sa junetinom, smesi daju dovoljno vlage, pa u ovom receptu nije potreban stari hleb. Rezultat su kompaktne šnicle koje se ne isušuju lako i ostaju sočne čak i posle dužeg krčkanja.

Sastojci 800 grama pilećih srca

500 grama junetine od plećke ili vrata

jedna velika glavica crnog luka

tri čena belog luka

jedno jaje

jedna čaša kisele pavlake

so i biber po ukusu

malo ulja za prženje

Foto: youtube/ Šašava varjača

Po želji se mogu dodati peršun, mlevena paprika ili drugi začini koji se inače koriste za ćufte i faširane šnicle.

Kako se pripremaju faširane šnicle sa pilećim srcima? Pileća srca najpre dobro operite. Uklonite krupnije krvne sudove, masnoću i eventualne ugruške, a zatim ih prosušite papirnim ubrusom. Junetinu, pileća srca, crni i beli luk sameljite, pa u dobijenu smesu dodajte jaje, so, biber i začine po želji. Sve dobro izmesite rukama dok se sastojci ravnomerno ne povežu. Kada smesa postane ujednačena, nekoliko puta je snažno podignite i bacite o dno posude. Ovaj jednostavan postupak izbacuje višak vazduha i pomaže da se meso bolje poveže. Tako oblikovane šnicle biće kompaktnije i manje će se raspadati tokom prženja, čak i bez brašna i prezli. Kratko prženje, pa lagano krčkanje

Foto: youtube/ Šašava varjača

Od pripremljene smese oblikujte šnicle približno jednake veličine. Na zagrejanom ulju kratko ih zapecite sa obe strane, samo dok ne dobiju lepu zlatnosmeđu koricu.

Nije potrebno da se u ovoj fazi potpuno isprže, jer će se termička obrada nastaviti u sosu.

Zapečene šnicle poređajte u dublju šerpu ili tiganj, prelijte kiselom pavlakom i poklopite. Ostavite ih da se na tihoj vatri krčkaju oko 40 minuta, odnosno dok meso ne bude potpuno pripremljeno.

Vodu nije neophodno dodavati. Meso i luk će tokom kuvanja pustiti sokove, koji će se sjediniti sa pavlakom i napraviti gust, aromatičan sos. Ukoliko se sos ipak previše zgusne, može se dodati sasvim malo vode ili supe.

Ne preterujte sa jajima

Foto: youtube/ Šašava varjača

Kod pripreme faširanih šnicli često se misli da će više jaja bolje povezati meso. Međutim, prevelika količina može da učini smesu tvrđom nakon termičke obrade.

Za količinu mesa iz ovog recepta dovoljno je jedno jaje. Dobar rezultat više zavisi od temeljnog mešenja i „lupanja“ smese o posudu nego od dodavanja većeg broja vezivnih sastojaka.

Junetina se može zameniti ćurećim mesom, dok se umesto kisele pavlake može upotrebiti neutralna pavlaka za kuvanje. Ukus će biti nešto blaži, ali će šnicle i dalje ostati meke i sočne.

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