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Japanski fudbalski navijači godinama skupljaju pohvale jer nakon utakmica Svetskog prvenstva čiste tribine za sobom. Međutim, ovoga puta našli su se usred sasvim drugačije rasprave. Nakon što su se pojavile fotografije japanskih navijača kako s kesama za smeće obilaze stadion nakon utakmice, deo javnosti prozvao ih je zbog navodnih dvostrukih standarda: u javnosti skupljaju otpatke, a kod kuće kućne poslove prepuštaju suprugama.

Društvenim mrežama brzo se proširio plakat na kom je prikazan muškarac kako skuplja smeće na stadionu. Pored njega se nalazi druga ilustracija istog muškarca koji kod kuće leži na kauču i gleda u mobilni telefon, dok pored njega stoji korpa puna veša, a supruga pere sudove.

Uz ilustraciju je stajala poruka da japanski muškarci treba više da se uključe u kućne obaveze jer među razvijenim zemljama provode najmanje vremena u obavljanju takvih poslova. Objava je na platformi X prikupila više od 60.000 lajkova.

Foto: Charlotte Wilson / Getty images / Profimedia

"Svi bi spasavali svet, a niko ne bi oprao sudove"

"Svi žele da spasu svet, ali niko ne želi da pomogne mami da opere sudove", napisao je jedan korisnik X-a, pozivajući se na poznatu misao američkog autora P.J. O'Rurka.

Drugi je komentarisao: "Sigurno među tim navijačima koji skupljaju smeće ima i onih koji su kod kuće ostavili supruge same s malom decom kako bi mogli da odu na Svetsko prvenstvo."

Japanski muškarci pri dnu lestvice

Briga o čistoći javnih prostora duboko je ukorenjena u japanskoj kulturi. Međutim, kada je reč o kućnim poslovima, statistike pokazuju sasvim drugačiju sliku.

Prema podacima OECD-a iz 2021. godine, Japanke na neplaćeni rad, poput kuvanja, čišćenja i brige o domaćinstvu, troše više od tri sata dnevno. Muškarci na iste poslove u proseku izdvajaju samo 47 minuta dnevno.

Razlika je još izraženija u porodicama s malom decom. Vladino istraživanje pokazalo je da žene u domaćinstvima s dvoje zaposlenih roditelja i decom mlađom od šest godina na kućne poslove troše više od sedam sati dnevno, dok muškarci na njih izdvajaju manje od dva sata.

"Čega bi trebalo da se stide?"

Deo korisnika društvenih mreža osvrnuo se i na činjenicu da japanski navijači marljivo čiste stadione u inostranstvu, dok nakon nekih velikih događaja ni japanski javni prostori ne ostaju uvek besprekorno čisti.

Ipak, mnogi smatraju da ponašanje navijača na stadionima treba pohvaliti, a ne kritikovati.

"Čega bi tu trebalo da se stide?" napisao je jedan korisnik. "To je sigurno bolja vest od one da Japanci ostavljaju smeće za sobom gde god dođu."

Trend se širi i na druge navijače

Čini se da je japanski primer inspirisao i navijače iz drugih zemalja. Nedavno su društvenim mrežama kružili snimci portugalskih navijača koji nakon utakmice skupljaju smeće u velike kese, a mnogi korisnici upravo Japancima pripisuju zasluge za popularizaciju takvog ponašanja na stadionima.

(Kurir.rs/ Index.hr)

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