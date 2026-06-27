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Pre samo dve godine Rijanon Čihi iz britanskog Eseksa težila je oko 227 kilograma, a lekari su je upozoravali da možda neće dočekati ni trideseti rođendan ako ništa ne promeni. To ju je, naravno, uplašilo. Ipak, uobičajene metode nisu delovale. Dijete, injekcije i vežbanje kao da nisu imali efekta. Ipak nije odustala i na kraju je uspela. Put je, međutim, bio težak.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Rijanon priznaje da su je problemi s težinom pratili još od detinjstva. Zbog viška kilograma suočavala se sa zadirkivanjem, izolacijom i vršnjačkim nasiljem. Hrana joj je postepeno postala beg od stresa i neprijatnih emocija. Priznaje da je ponekad jela u tajnosti, na primer u toaletu. Izgubila je i prijatelje, jer druga deca nisu želela da se druže s njom iz straha od podsmeha. Sa 19 godina njena težina dostigla je oko 227 kilograma i počela ozbiljno da ugrožava njeno zdravlje.

„Imala sam osećaj kao da život posmatram kroz staklo. Videla sam kako bih želela da živim, ali nisam mogla da dođem do toga“, priseća se mlada žena.

Svakodnevne aktivnosti postajale su sve teže. Kupovina odeće bila je ponižavajuća, a stalno je morala da razmišlja da li će je stolica izdržati ili da li će se negde udobno smestiti. Bez uspeha je isprobala brojne dijete i savremene lekove za mršavljenje. Ništa nije pomagalo.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Posle meseci traženja rešenja odlučila se za barijatrijsku operaciju, odnosno hirurško lečenje gojaznosti. U Velikoj Britaniji zahvat je bio preskup, pa je odlučila da ga obavi u Turskoj. Putem specijalizovane kompanije obezbedila je operaciju za oko 2.600 funti. Lekari su joj uradili tzv. sleeve gastrektomiju, pri kojoj se značajno smanjuje zapremina želuca. Gubitak kilograma nije rezultat uklanjanja masti, već manjeg želuca i manjeg unosa hrane.

Rezultati su stigli brzo. Za samo sedam meseci smršala je oko 91 kilogram, što je približno 40 odsto njene početne težine.

Rijanon naglašava da sama operacija nije bila čarobno rešenje. Usledile su promene u ishrani, redovna fizička aktivnost i velika disciplina.

„Ne radi se samo o tome koliko sam smršala. Radi se o tome da sam vratila svoj život. Prvi put imam osećaj da idem u pravom smeru“, kaže. Istovremeno nestaju strah i stres, a dolazi samopouzdanje.

Iako je pred njom još dug put, danas se više ne oseća kao osoba zarobljena u sopstvenom telu. Umesto toga počinje da uživa u životu koji joj je donedavno delovao gotovo nedostižno.