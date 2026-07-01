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Kako najlakše oljuštiti paradajz za domaći kečap ili sok

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Kuvanje domaćeg kečapa postaje znatno lakši kulinarski zadatak ukoliko primenite nekoliko praktičnih metoda koje preporučuju vešte kuvarice. Tokom ovog procesa, prerada i uklanjanje spoljašnje opne sa plodova paradajza često zadaju najviše muke, pogotovo u fazi usitnjavanja, budući da se žilava kožica skuplja unutar aparata za mlevenje i znatno koči rad.

Kako najlakše oljuštiti paradajz za domaći kečap ili sok Foto: Shutterstock

Efikasna tehnika sastoji se u tome da se plodovi, neposredno pre mehaničke obrade, spuste u vrelu, ključalu vodu na kratko vreme. Pod uticajem visoke temperature spoljašnji sloj ploda će omekšati, što omogućava da se opna skine bez ikakvog napora. Na ovaj način pročišćen paradajz prolazi kroz mašinu znatno brže i ne izaziva nikakva zagušenja mehanizma.

Pravilan odabir sirovine za optimalan ukus

Za postizanje vrhunskog kvaliteta domaćeg preliva ključno je birati isključivo plodove koji su u potpunosti stigli za branje, jer zeleni i nedozreli delovi mogu pokvariti aromu i uneti neželjenu kiselost u gotov proizvod.

Kako najlakše oljuštiti paradajz za domaći kečap ili sok Foto: Shutterstock

Ukoliko primetite da paradajz koji posedujete nije dostigao punu zrelost, preporučljivo je ostaviti ga na sobnoj temperaturi nekoliko dana kako bi prirodnim putem omekšao i razvio pun slatki ukus.

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