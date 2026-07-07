Melem od krastavca i mleka za opekotine od sunca

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Prekomerno izlaganje sunčevim zracima bez adekvatnih zaštitnih faktora redovno rezultira iritacijama, intenzivnim crvenilom i neprijatnim peckanjem tkiva. U takvim situacijama, prva pomoć se često traži u narodnoj medicini i prirodnim preparatima koji uspešno hlade upaljeno mesto i smanjuju prateće tegobe. Jedna od najefikasnijih kućnih receptura priprema se brzo i jednostavno, od namirnica koje su uobičajeni deo svakog frižidera.

Melem od krastavca i mleka za opekotine od sunca Foto: Shutterstock

Ukoliko se suočavate sa posledicama neopreznog sunčanja, ova prirodna mešavina na bazi krastavca i mleka može vam doneti momentalno olakšanje i smiriti upaljenu kožu. Premda mnogi korisnici potvrđuju visoku efikasnost ovog narodnog leka, treba naglasiti da reakcije organizma mogu varirati, naročito kod ozbiljnijih povreda i opekotina višeg stepena. Jedno od ličnih iskustava naših čitateljki potvrđuje da joj je upravo ovaj tretman pomogao da neutrališe bol i smanji upalni proces.

Kako napraviti melem

Nakon što je jednom prilikom zadobila opekotine zbog predugog boravka na plaži, čitateljki je komšinica otkrila stari recept za negu tela nakon sunčanja. Tretman se pravi za svega nekoliko minuta, sadrži samo dve komponente, a prepoznatljiv je po intenzivnom efektu hlađenja i sposobnosti da povrati prirodni tonus kože.

Za pripremu vam je neophodno:

1 svež krastavac

Mala količina rashlađenog mleka

Melem od krastavca i mleka za opekotine od sunca Foto: Aida Makhmudova / Alamy / Profimedia

Krastavac je potrebno sitno iseći i detaljno ispasirati viljuškom, a potom mu dodati hladno mleko i sve mešati dok se komponente ne sjedine u kompaktnu kašu. Ovako dobijenu masku nanesite direktno na pocrvenela i bolna mesta i pustite da deluje između 15 i 20 minuta. Ukoliko ima potrebe, čitav proces možete primeniti više puta u toku dana.

Zbog čega su krastavac i mleko delotvorni?

Krastavac je prepoznatljiv po izuzetno visokoj koncentraciji vode, što ga čini idealnim sredstvom za rehidrataciju i dubinsko osvežavanje pregrejane kože. Sa druge strane, mlečne masti i proteini pomažu u ublažavanju iritacija i uspešno otklanjaju osećaj krutosti i zatezanja epiderma, zbog čega je ova sinergija čest izbor u tradicionalnim receptima za regeneraciju nakon sunčanja.

Kada je vreme za posetu lekaru

Ukoliko primetite da su se na koži formirali krupni plikovi praćeni nesnosnim bolom, ili ako dobijete povišenu telesnu temperaturu, mučninu, malaksalost i glavobolju, obavezno se obratite lekaru. Navedeni simptomi ukazuju na ozbiljne zdravstvene komplikacije kod kojih domaće mešavine i obloge nisu delotvorne i ne mogu zameniti stručnu medicinsku pomoć.

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