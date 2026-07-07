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Malo šta može da rashladi tokom letnjih vrućina kao sočna kriška lubenice. Zbog toga mnogi, čim je donesu iz prodavnice ili sa pijace, automatski stave celu lubenicu u frižider kako bi što pre bila hladna za jelo. Međutim, stručnjaci upozoravaju da upravo ta navika može da utiče na njen ukus, teksturu, pa čak i na sadržaj pojedinih korisnih materija.

Ako želite da lubenica ostane slatka, sočna i sveža što duže, važno je da znate kada joj je mesto na sobnoj temperaturi, a kada u frižideru.

Da li celu lubenicu treba držati u frižideru?

Iako se mnogima čini da je hladnjak najbolje mesto za svako voće tokom leta, sa lubenicom to nije slučaj. Prema savetima stručnjaka koje prenosi portal Simply Recipes, celu lubenicu najbolje je čuvati na sobnoj temperaturi, na hladnom i suvom mestu, zaštićenom od direktne sunčeve svetlosti.

Farmerka Ingrid Abraham objašnjava da voće i povrće koje prirodno uspeva tokom toplih letnjih meseci uglavnom ne podnosi dobro dugotrajno čuvanje u frižideru. Kao primer navodi i paradajz, kojem niske temperature takođe mogu da naruše ukus.

Lubenica Foto: Shutterstock

Nutricionistkinja Džuli Stefanski dodaje da se u frižideru postepeno menjaju ukus i tekstura lubenice, a može doći i do smanjenja količine pojedinih korisnih sastojaka.

Šta se dešava sa likopenom?

Jedan od važnih nutrijenata koje lubenica sadrži jeste likopen - prirodni biljni pigment poznat po snažnim antioksidativnim svojstvima. Prema istraživanju koje navodi portal Simply Recipes, lubenice koje su čuvane na sobnoj temperaturi imale su veći nivo likopena u odnosu na one skladištene na nižim temperaturama.

Likopen je poznat po tome što pomaže u zaštiti ćelija od oksidativnog stresa, zbog čega stručnjaci preporučuju da se cela lubenica ne rashlađuje odmah nakon kupovine.

Koliko dugo može da stoji?

Ako se čuva na hladnom, suvom i provetrenom mestu, cela lubenica može da ostane sveža oko nedelju dana. Iako će u frižideru trajati i do dve ili tri nedelje, stručnjaci smatraju da to nije najbolji način čuvanja zbog promena u ukusu i kvalitetu ploda. Ako ipak volite da jedete potpuno rashlađenu lubenicu, dovoljno je da je nekoliko sati pre serviranja stavite u frižider.

Kada lubenicu treba staviti u frižider Foto: RTV Mag printscreen

Kada je isečete, pravila se menjaju

Nakon što lubenicu isečete, obavezno je prebacite u frižider. Najbolje je da ostatak ploda ostane sa korom, jer ona prirodno zadržava vlagu i pomaže da meso ostane sočno. Isečene komade preporučljivo je čuvati u hermetički zatvorenoj posudi ili dobro pokrivene. Na taj način lubenica može ostati sveža tri do četiri dana.

Kako da prepoznate da više nije za jelo?

Pre konzumiranja uvek obratite pažnju na izgled, miris i teksturu. Ako primetite buđ, sluzavu površinu ili neuobičajen, fermentisan ukus, lubenicu ne bi trebalo jesti. Takve promene ukazuju da je voće počelo da se kvari i da više nije bezbedno za upotrebu. Stručnjaci podsećaju da trajnost može da zavisi od zrelosti ploda i debljine kore, pa je najbolje da pre svake upotrebe kratko proverite da li je lubenica i dalje sveža.

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