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Najpopularnija srpska snaja poreklom iz afričkog plemena Zulu, Naledi Repaja, nastavlja da pleni pažnju javnosti na Balkanu svojim nepresušnim šarmom i iskrenom željom da u potpunosti savlada ovdašnje tradicije. Nakon što se u Srbiji već dokazala kao vrsna domaćica koja priprema slavsku trpezu, peče domaću rakiju i kuva tradicionalna jela, ova harizmatična žena je sa svojim najbližima otputovala na letovanje u Crnu Goru.

Boravak na primorju iskoristila je za usvajanje novih kulinarskih veština, rešena da nauči tajne tamošnjih autentičnih recepata, čime je ponovo zabavila i oduševila mnogobrojne pratioce na društvenim mrežama. Tokom odmora, Naledi je u kuhinji udružila snage sa lokalnom meštankom Andreom, koja ju je uvela u svet pripreme prepoznatljivih crnogorskih obroka.

U galeriji pogledajte kako izgleda kuća Naledi Repaje u Malom Crniću:

1/8 Vidi galeriju Kuća Naledi Repaje posle renoviranja Foto: printscreen/instagram/repajanaledi

U svom prepoznatljivom, duhovitom maniru, ona je na početku video-snimka prokomentarisala nepisane zakone koji vladaju u ovim krajevima i kroz smeh istakla: "Ako ste u Crnoj Gori da bi se udali morate da znate da pravite kačamak i pitu."

Nakon ove šaljive uvodne reči, snimak prikazuje Naledi kako pored šporeta predano sarađuje sa Andreom, pažljivo sjedinjujući sastojke za čuveni crnogorski kačamak, u koji se po receptu dodaju domaći krompir i punomasni lokalni sir. Svaki korak u radu pratilo je njeno očigledno zadovoljstvo i želja za učenjem o gastronomskom nasleđu susedne zemlje, što je još jednom pokazalo njenu veliku energiju i ljubav prema dobroj hrani.

Članovi porodice ocenili jelo

Kada je bogati, tek skuvani kačamak izručen na veliki poslužavnik, usledio je ključni momenat - ocenjivanje truda. Naledi je sa ponosom donela jelo pred članove svoje porodice, a njen prateći mini-performans nasmejao je sve prisutne u prostoriji. Gledajući direktno u svog muža Bojana, izgovorila je opasku koja je izazvala smeh: "E sad ćemo da vidimo da li mogu da se udam. Ja sam ovo za tebe pravila."

Bojan je na ove reči reagovao glasnim smehom, ali mu supruga u svom opuštenom i šarmantnom stilu nije ostala dužna, već mu je odmah uzvratila kontrapitanjem: "Da vidimo da li ćeš da se udaš za mene opet."

Ova topla, spontana i emotivna porodična scena nikoga nije ostavila ravnodušnim, dok njihovi mališani, Noa i Nea, nisu krili radost zbog maminog novog uspeha u kuhinji, te su je glasno podržali uzvikujući: "Bravo, mama".

Pogledajte video: Naledi Repaja kiseli kupus