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Plastične stolice i drugi baštenski nameštaj nakon dužeg stajanja često izgube sjaj zbog prašine, masnoće i tvrdokornih naslaga prljavštine. Ipak, za njihovo temeljno čišćenje nije potrebno kupovati skupa sredstva, jer se odlični rezultati mogu postići uz pomoć sastojaka koje većina već ima u kuhinji.

Jedan od najefikasnijih načina jeste rastvor alkoholnog sirćeta i mlake vode. Ova kombinacija pomaže u uklanjanju masnoće i prljavštine, dok se za upornije fleke preporučuje da se sirće nanese direktno na sunđer i nežno utrlja. Za teško dostupna mesta i reljefne površine korisna može biti i stara četkica za zube.

plastične stolice
Kako da operete plastične stolice Foto: Igor Stevanovic / Alamy / Profimedia

Za redovno održavanje dovoljan je i deterdžent za pranje sudova razmućen u toploj vodi. Takva sapunica efikasno uklanja svakodnevnu prljavštinu, tragove hrane, pića i ostatke insekata.

Kako bi plastični nameštaj što duže zadržao lep izgled, nakon pranja treba ga dobro isprati čistom vodom, osušiti i, kada nije u upotrebi, zaštititi navlakom ili odložiti na suvo mesto. Tako će duže ostati čist i sačuvati svoj prvobitni sjaj.

(Kurir.rs/Najžena)

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Roze buđ u kupatilu Izvor: @kacie_thebigcleanco/tiktok