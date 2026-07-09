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Kada Karolina Moreno pokuša da se seti trenutka kada je rodila svog dečaka, neka sećanja su joj pomalo maglovita – jer nije bila budna kada se to dogodilo.

U video-snimku koji je postao viralan na TikToku, ova 27-godišnja majka troje dece, koja živi u Kanadi, prisetila se „traumatičnog” iskustva koje je doživela kada je rađala svoje najmlađe dete, koje sada ima 3 meseca.

Karolina započinje snimak objašnjavajući da je bila pozitivna na GBS (bakteriju streptokok grupe B) kada je otišla na indukciju, što je značilo da je morala da primi antibiotike pre nego što joj vodenjak pukne. Dok je porođaj sa njeno drugo dvoje dece trajao mnogo duže, Karolina kaže da je ovog puta već bila otvorena 3 cm, a grlić materice joj je bio tanak, zbog čega su želeli da joj odmah uključe antibiotike.

Foto: carolina.moreno19/tiktok

Nekoliko sati kasnije, medicinske sestre su Karolini probušile vodenjak i počele da joj daju Pitocin, lek koji se koristi za stimulaciju porođaja. Karolina se seća da se u tom trenutku osećala „veoma neprijatno” i da beba nije bila u dobrom položaju, pa je zatražila epiduralnu anesteziju.

Nakon što je prošlo sat vremena, Karolina, koja sa suprugom Horheom Karerom ima i četvorogodišnje i jednogodišnje dete, još uvek nije osetila dejstvo epidurala. Kaže da je pritisnula dugme za davanje dodatne doze još tri puta pre nego što joj je konačno postalo udobno. Na kraju je Karolina zaspala, a u sobi su bili i njen suprug, sestra i rođaka.

Foto: carolina.moreno19/tiktok

Dok je Karolina spavala, sestre su ulazile u sobu da provere otkucaje bebinog srca. „Alarm se oglasio na monitoru, što se dešava kada se otkucaji srca ne pronalaze, pa je moja sestra ušla da ih ponovo locira”, kaže ona za časopis PEOPLE. „Ovo se desilo nekoliko puta; moja beba je bila veoma aktivna i volela je da se pomera.”

„Ponekad bih se sama namestila i slučajno pomerila monitor, tako da nismo bili preterano zabrinuti kada je ona prvobitno ušla, a ja sam još uvek prilično spavala”, priseća se ona.

„Ali kako su minuti prolazili, počela sam da se brinem jer je bilo očigledno da ne može da ga nađe... tada sam se zaista probudila.” Kada se Karolina probudila, a sestra i dalje pokušavala da nađe bebu, zavladala je panika. Seća se da je pitala da li treba da legne na leđa, sa čime se sestra složila i rekla: „Samo lezite na leđa, naći ćemo ga.”

„Kada sam se okrenula na leđa, njene ruke su i dalje bile na mom stomaku, i tada je istakla da mi stomak deluje veoma čudno”, rekla je Karolina u svom videu. „U tom trenutku, ne znam zašto, samo sam pomislila: moja beba je mrtva.”

Kada je Karolina krenula da pomeri noge, rekla je da je osetila nešto na krevetu.

„Kunem se da sam mislila da će to biti moja posteljica ili da mi je ispala materica ili... nikada nisam mislila da će to biti moja beba”, prisetila se ona.

„I medicinska sestra podiže ćebe, a moj sin leži licem nadole ispod svih mojih ćebadi. Okrenut je licem nadole. Ne plače. I ja samo paničim. Izbezumila sam se”, nastavila je.

„Očigledno, vidite bebu, a ona ne plače, i verovatno je bila tamo nekoliko minuta ispod ćebadi, ispod vas. To je sve što novorođenče ne bi trebalo da iskusi. Tako da sam bila zaista uplašena. Nisam mislila da je živ.”

Sestra je brzo podigla Karolinu bebu i počela da je trlja. „Ja vrištim. Vikala sam na svog muža”, prisetila se Karolina.

„Mislio je da je propustio porođaj. Zapravo nije shvatao da smo svi propustili porođaj.”

Čak i nakon što je sestra rasplakala njenog sina, Karolina je rekla da nije mogla „zaista da procesuira da je on dobro” i da ju je celo to iskustvo ostavilo „veoma istraumiranom”.

Osvrćući se na porođaj, Karolina kaže za PEOPLE:

„Bio je to ogroman šok pronaći ga ispod ćebadi... ispostavilo se da je spavao, i on je jednostavno jedna veoma opuštena beba, čak i dan-danas ga samo spustite i on zaspi, jednostavno ne plače. Sestra ga nije porodila; sam se porodio”, dodaje ona.

„Nismo imali pojma ni da je izašao, što je zapravo ono što je u početku bilo tako strašno, pošto nisu mogli da nađu otkucaje njegovog srca, jer više nije bio u meni. Samo smo mislili da se dogodilo nešto užasno.”

Sada kada njen sin ima 3 meseca, Karolina kaže da se oseća „veoma srećno” i da je njen dečak „apsolutno neverovatan i rođen u savršenom zdravlju”.

„On je takođe naša najlakša beba i prilagođavanje je prošlo bez ikakvih problema”, dodaje ona.

„Bilo je neverovatno strašno pronaći ga na stomaku ispod ćebadi, kako ne plače, ali sada kada poznajemo njegovu ličnost, to zaista ima smisla, on je jednostavno najmirnija beba na svetu.”

(Kurir.rs/People)