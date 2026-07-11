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Pravilno konzerviran, domaći paradajzčuva svežinu, boju i sočnost, a uz nekoliko trikova vaša zimnica biće jednako ukusna kao i svež paradajz sa pijace.

Pored toga, zimnica donosi i osećaj zadovoljstva – ništa ne može da zameni miris domaće hrane i zadovoljstvo kada znate da ste sve pripremili sami. Uz jednostavan postupak, svež paradajz može postati zaliha koja će vam olakšati kuvanje i obogatiti jela tokom hladnih meseci.

Kako pripremiti paradajz za zimu

Operite paradajz, presecite ga na pola i očistite od središnjeg dela. Pripremite tegle koje ćete napuniti paradajzom, ali nemojte da ih punite do vrha.

Očistite i isecite jednu papriku, stavite je u secka, zatim dodajte očišćenu glavicu belog luka i peršun. Mešavinu rasporedite preko paradajza u teglama.

Za preliv, u šerpu sipajte 1,5 litra vode, dodajte 2 lovorova lista, biber u zrnu, 1,5 supene kašike soli i 3 supene kašike šećera. U svaku teglu dodajte po 1 supenu kašiku devetoprocentnog sirćeta.

Šerpu stavite na šporet i sačekajte da preliv proključa, zatim njime prelijte paradajz u teglama. Tegle zatvorite čistim i novim poklopcima. Uzimite dublju šerpu, na dno stavite krpu i poređajte tegle. Sipajte toplu vodu do visine poklopca.

Kada voda proključa, pasterizujte 20 minuta na 80 stepeni Celzijusa. Tegle ostavite da se postepeno ohlade u vodi, a zatim ih premestite na hladno i tamno mesto do upotrebe.

Pravilno pripremljene tegle paradajza mogu biti dragocena zaliha tokom zime, bilo da ih koristite za supe, sosove ili salate. Ovaj jednostavan postupak garantuje da će vaš domaći paradajz zadržati sočnost i svežinu, a svako jelo dobiti prirodan i intenzivan ukus.

(Kurir.rs/ Blic žena)

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