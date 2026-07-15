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Paradajz je posebno osetljiv na vlagu, plamenjaču i sivu trulež.

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Jul je jedan od ključnih meseci za uzgoj paradajza, jer se na biljkama tada istovremeno razvija i sazreva veliki broj plodova. Mnogi baštovani u ovom periodu posežu za različitim domaćim prihranama, uvereni da će dodatak kalijuma preko noći učiniti paradajz slađim i mesnatijim.

Potrebno je:

1 šolja drvenog pepela (oko 180–200 g)

1 puna kašika monokalijum-fosfata (oko 20 g)

10 litara vode

Foto: RINA

Drveni pepeo obezbeđuje kalijum, kalcijum, magnezijum i druge važne minerale, dok monokalijum-fosfat biljci daje lako dostupne oblike kalijuma i fosfora, neophodne tokom formiranja plodova.

Za prihranu nikada ne treba koristiti pepeo od uglja, briketa, farbanog, lakiranog ili hemijski tretiranog drveta, kao ni pepeo u kojem ima ostataka plastike ili drugog otpada.

Kako pravilno prihraniti paradajz tokom jula

Talog od kafe idealna je prehrana za uzgoj paradajza Foto: Iakov Filimonov / Alamy / Profimedia

Pre dodavanja bilo kog đubriva zemlja treba da bude blago vlažna. Koncentrovana prihrana ne sipa se na potpuno suvo zemljište, jer može da ošteti koren.

Tečno đubrivo namenjeno paradajzu najbolje je primeniti rano ujutru ili uveče, kada temperatura nije najviša. Rastvor treba sipati oko korena, bez kvašenja listova i plodova.

Učestalost prihranjivanja zavisi od vrste đubriva, kvaliteta zemljišta, veličine biljke i toga da li se paradajz uzgaja u bašti, saksiji ili plasteniku.

Svež paradajz na pijaci u gajbici Foto: Iakov Filimonov / Alamy / Profimedia

Šta još pomaže da paradajz bude zdrav i ukusan

Paradajzu je potrebno najmanje šest do osam sati direktne sunčeve svetlosti dnevno, ali tokom ekstremnih vrućina plodovi izloženi jakom podnevnom suncu mogu da pretrpe ožegotine.

Ne treba preterivati ni sa uklanjanjem listova. Biljci je potrebna zdrava lisna masa za fotosintezu i zaštitu plodova od sunca. Uklanjaju se prvenstveno požuteli, oboleli i listovi koji dodiruju zemlju, dok se sa zdravim lišćem postupa umereno.

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