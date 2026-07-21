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Salata od paradajza nezaobilazan je deo letnje trpeze, ali često već nekoliko minuta nakon pripreme izgubi privlačan izgled. Umesto čvrstih i sočnih komada, na dnu činije ostane velika količina tečnosti koja razblaži začine i pokvari ukus.

Mnogi tada pomisle da je paradajz bio previše zreo. Međutim, problem najčešće nastaje zbog načina na koji ga sečemo, solimo i ostavljamo da stoji.

Zašto paradajz pušta toliko vode?

Foto: Zoonar/MYCHKO, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

Paradajz prirodno sadrži veliku količinu vode. Sečenjem se oštećuje njegova struktura, pa tečnost počinje da izlazi iz ploda. Kada se doda so, taj proces se dodatno ubrzava.

Upravo zato je najgore rešenje posoliti paradajz i ostaviti ga da dugo stoji u istoj posudi. Nakon nekoliko minuta na dnu će se pojaviti sok, a komadi će postati mekši.

Trik koji sprečava da salata postane vodena

Foto: Noel Mallia / Alamy / Profimedia

Ukoliko salatu nećete odmah poslužiti, isečen paradajz stavite u cediljku, blago ga posolite i ostavite između 10 i 15 minuta.

So će izvući višak tečnosti, ali ona neće završiti u salati, već će isteći kroz cediljku. Nakon toga paradajz prebacite u činiju i dodajte luk, ulje, sirće ili druge sastojke.

Ovim postupkom ukus paradajza postaje izraženiji, dok salata ostaje znatno manje vodena. Paradajz ne treba pritiskati niti cediti rukama – dovoljno je samo lagano protresti cediljku. Ovakav postupak preporučuje se i kada se paradajz koristi za druge salate koje moraju duže da stoje. Serious Eats

Ako salatu servirate odmah, so ide na kraju

Kada ćete salatu pojesti odmah nakon pripreme, nema potrebe za prethodnim ceđenjem. U tom slučaju paradajz isecite, dodajte luk i ostale sastojke, a posolite ga neposredno pre nego što ga iznesete na sto.

Svež paradajz na pijaci u gajbici Foto: Iakov Filimonov / Alamy / Profimedia

Važno je, dakle, da ne napravite najčešću grešku – da paradajz posolite, ostavite ga u činiji, a zatim ga poslužite tek nakon pola sata.

Birajte čvrste i mesnate plodove

Za salatu su najbolji zreli, ali čvrsti plodovi bez mekanih i oštećenih delova. Mesnatije sorte imaju manje vodenastog dela sa semenkama, pa nakon sečenja bolje zadržavaju oblik.

Ukoliko želite salatu sa što manje tečnosti, možete izabrati šljivar ili neku drugu izduženu, mesnatu sortu. Veće i veoma mekane plodove bolje je sačuvati za kuvanje sosa ili soka od paradajza.

Secite ga na krupnije komade

Što je paradajz sitnije isečen, veća površina ploda ostaje izložena i više soka može da izađe. Zbog toga ga za klasičnu salatu treba iseći na kriške ili nešto krupnije komade.

Foto: Зарина Лукаш / Alamy / Profimedia

Koristite oštar nož kako paradajz ne biste gnječili tokom sečenja. Salatu zatim promešajte sa svega nekoliko laganih pokreta, jer snažno i dugo mešanje dodatno oštećuje komade.

Luk i preliv dodajte pred posluživanje

Crni ili ljubičasti luk najbolje je iseći neposredno pre pripreme salate kako bi zadržao hrskavost. Ulje, sirće, začinsko bilje i druge dodatke takođe treba staviti tek kada je paradajz spreman za posluživanje.

Paradajz je najukusniji kada nije potpuno hladan, pa cele plodove možete nešto ranije izvaditi iz frižidera. Ipak, isečen paradajz i pripremljenu salatu ne treba dugo ostavljati na toplom.

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