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Influenserka Stela Beri šokirala je pratioce priznanjem da je na venčanju svog oca bila intimna sa njegovim kumom, muškarcem kojeg je tog dana prvi put upoznala.

Njihova tajna veza trajala je samo jednu noć, dok je njena najbolja prijateljica spavala neposredno pored njih. Čitava priča bila je još komplikovanija zbog toga što je očev prijatelj u Švedskoj imao porodicu.

Stela, koja danas ima 27 godina, iskustvo je podelila na TikToku u serijalu iz dva dela pod nazivom „Kako sam završila sa tatinim kumom na njegovom venčanju“. Snimci su objavljeni 2022. godine, kada je imala 23 godine, a njeno priznanje ubrzo je postalo viralno.

Odmah ju je privukao tatin kum

Foto: tiktok/bellastarey

Stela je sa najboljom prijateljicom doputovala iz Los Anđelesa u Montanu kako bi prisustvovala očevom venčanju. Znala je da će kum doći iz Švedske, ali ga pre ceremonije nikada nije upoznala.

„Moj tata se ženio u Montani, pa sam tamo odletela sa najboljom prijateljicom. Znala sam da je tatin kum Šveđanin, ali nisam znala da je toliko zgodan“, ispričala je.

Tokom venčanja sedela je u prvom redu, dok je on stajao tačno ispred nje. Kako tvrdi, neprestano su se gledali, a privlačnost između njih postajala je sve očiglednija.

„Sve vreme smo se gledali i osećala sam ogromnu napetost između nas jer je bio veoma privlačan. Pokušavala sam to da zanemarim“, rekla je Stela.

Pitala se zbog čega bi očev kum rizikovao dugogodišnje prijateljstvo sa njenim tatom i zašto bi uopšte bio zainteresovan za nju.

Foto: tiktok/bellastarey

„Mislila sam: ‘Zašto bi to uradio mom ocu na njegovom venčanju? Zašto bih mu se ja uopšte dopala? On vodi hedž fond, a ja sam tek diplomirala.’“

Oko četiri ujutru završili u istom smeštaju

Situacija se promenila tokom zabave organizovane posle venčanja. Očev kum i još jedan njegov bliski prijatelj, kojeg je Stela poznavala od četvrte godine, pozvali su nju i njenu prijateljicu u Airbnb smeštaj.

Druženje se nastavilo do ranih jutarnjih sati, a Stela tvrdi da je atmosfera bila opuštena i da su svi razgovarali i smejali se.

„Bilo je oko četiri ujutru. Počeli smo da razgovaramo, smejali smo se i sve je bilo odlično. Moja prijateljica je zaspala, a u blizini nije bilo Ubera kojim bismo se vratile u hotel“, ispričala je.

Foto: tiktok/bellastarey

Zaključila je da će morati da ostanu do jutra, pa je legla pored očevog kuma. Kada se probudila, pored nje su bili on i njena prijateljica.

„Pomislila sam da ćemo, izgleda, morati tu da prespavamo, pa sam legla pored njega. Sledećeg jutra probudila sam se pored tatinog kuma i svoje prijateljice. Očigledno je da smo te noći nešto radili dok je moja prijateljica spavala odmah do nas.“

O onome što se dogodilo nisu razgovarali. Stela je bila uverena da se on možda ničega ne seća ili da se pokajao, a istinu nije otkrila ni prijateljici.

„Vozio nas je nazad, a ja sam bila veoma nervozna jer mi je bio toliko privlačan. Nisam znala da li se uopšte seća da smo bili zajedno ili možda žali zbog svega. Nismo razgovarali o tome, a ja ništa nisam rekla najboljoj prijateljici.“

Poslao joj fotografiju nastalu tokom noći

Nakon što je njena prijateljica otputovala kući, Stela se pripremala za povratak u Los Anđeles. Tada je saznala da se očev kum nalazi na istom letu.

Foto: tiktok/bellastarey

„Sve vreme sam bila veoma nervozna, ali i potpuno očarana njime“, priznala je.

Do razgovora o prethodnoj noći došlo je tek prilikom rastanka. Tada je, prema njenim rečima, shvatila da se on svega seća i da mu nije neprijatno zbog onoga što se dogodilo.

„Ovo je najčudniji deo. Ispostavilo se da je tačno znao šta smo radili i nije ga bilo nimalo sramota. Nismo o tome uopšte razgovarali sve dok se nismo opraštali. Govorio je da ne želi da me ostavi i da ću mu mnogo nedostajati.“

Nakon što je ušao u avion, poslao joj je poruku koja je otklonila i poslednju sumnju.

„Dobila sam fotografiju njegove ruke sa skupocenim satom, kojom me drži za butinu ispod čaršava one noći kada smo bili zajedno.“

Odustala zbog straha da će otac saznati

Po povratku u Los Anđeles njih dvoje su nastavili da razmenjuju poruke, ali je odnos ubrzo počeo da se gasi. On se vratio u Švedsku, dok Stela nije želela da nastavi aferu koja, kako je zaključila, nije mogla da ima budućnost.

Najviše ju je brinula mogućnost da njen otac sazna šta se dogodilo na noć njegovog venčanja.

Foto: tiktok/bellastarey

„Nisam bila preterano zainteresovana da održavam taj odnos. Nije mi se dopadala pomisao da bi moj otac mogao da sazna, a sve to ionako nije vodilo nikuda. Zato sam prestala da razgovaram sa njim“, objasnila je.

Problem joj je predstavljalo i to što je očev prijatelj u Švedskoj imao porodicu. Stela je verovala da su on i njegova supruga bili u procesu rastanka, ali nije bila sigurna kakav je njihov odnos zaista bio.

„Imao je čitavu porodicu u Švedskoj. Mislim da su bili razdvojeni, ali je to ipak predstavljalo problem.“

Prema njenim tvrdnjama, otac joj nikada nije rekao da zna za ovu tajnu. Ona mu je nije priznala, a pretpostavlja da je ćutao i njegov kum, jer su njih dvojica ostala u dobrim odnosima.

„Koliko mi je poznato, moj tata nikada nije saznao. Nikada mu nisam rekla, a prilično sam sigurna da mu ni njegov prijatelj ništa nije priznao, jer su i dalje prijatelji.“

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