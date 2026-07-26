Mekana pileća džigerica u kremastom sosu od pavlake i senfa

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Pileća džigerica može da bude izuzetno sočna, mekana i ukusna, ali je dovoljno samo nekoliko minuta dužeg prženja da postane tvrda, suva i gorka. Upravo zbog toga mnogi odustaju od njene pripreme, ne znajući da se rešenje krije u dva jednostavna sastojka.

Pavlaka i senf pretvaraju pileću džigericu u kremasto jelo bogatog ukusa. Pavlaka ublažava njenu karakterističnu aromu i daje sosu punoću, dok mala količina senfa unosi blagu pikantnost, a da pritom ne preuzima ukus.

Foto: Zoonar/Olena Yeromenko, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

500 g pileće džigerice

jedna glavica crnog luka

dve kašike kisele pavlake

jedna kašičica senfa

dve kašike ulja

so i biber po ukusu

malo seckanog peršuna, po želji Priprema:

Džigericu očistite od žilica, operite i dobro osušite papirnim ubrusom. Ovaj korak je važan jer će se mokra džigerica u tiganju kuvati umesto da dobije lepu boju.

Crni luk isecite na rebarca i pržite na zagrejanom ulju dok ne omekša. Potom ga sklonite na jednu stranu tiganja i dodajte džigericu. Nemojte odmah da je mešate, već je ostavite da se kratko zapeče, a zatim okrenite komade i ispržite ih i sa druge strane.

Foto: Benjamin Gelman / Panthermedia / Profimedia

U posebnoj posudi sjedinite pavlaku i senf. Kada je džigerica gotovo pripremljena, sipajte smesu u tiganj, smanjite temperaturu i sve lagano promešajte. Ostavite još nekoliko minuta da se ukusi povežu i nastane kremasti sos.

Na kraju dodajte so, biber i, po želji, malo seckanog peršuna.

Najvažnije je da je ne pržite predugo Najčešća greška pri pripremi pileće džigerice jeste dugo prženje na visokoj temperaturi. Tada brzo gubi sokove i postaje gumena. Džigerica mora da bude potpuno termički obrađena, ali je treba skloniti sa šporeta čim u sredini više nema tragova krvi. Poslužite je odmah, uz pire krompir, pirinač, testeninu ili svež hleb.

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