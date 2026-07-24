Napravite domaće krofne po porodičnom receptu Mire Banjac. Mekane su, vazdušaste i jednostavne, a tajna je u pravilnom narastanju testa.
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Krofne Mire Banjac mekane su kao duša: Tajna porodičnog recepta krije se u jednom koraku
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Mira Banjac ostavila je neizbrisiv trag u domaćem filmu i pozorištu, ali se čuvena glumica podjednako dobro snalazi i u kuhinji. Posebno mesto među receptima koje je delila zauzimaju domaće krofne, pripremane po načinu koji se generacijama čuva u njenoj porodici.
Mekane, vazdušaste i posute šećerom u prahu, ove krofne vraćaju ukus detinjstva. Za njihovu pripremu nisu potrebni neobični sastojci, ali je važno da testo dovoljno naraste pre nego što se spusti u ulje.
Foto: Kurir/Ana Paunković
Sastojci:
- 500 grama brašna
- 350 mililitara mleka
- 3 žumanceta
- 60 grama šećera
- 50 grama maslaca
- 20 grama svežeg ili 10 grama suvog kvasca
- rendana korica jednog limuna
- prstohvat soli
- ulje za prženje
- šećer u prahu za posipanje
Kako se pripremaju krofne Mire Banjac?
Foto: Jesus Carpio / Alamy / Profimedia
- U mlako mleko stavite malo šećera, prstohvat soli i izmrvljeni sveži kvasac. Dobro promešajte i ostavite desetak minuta na toplom mestu, sve dok se kvasac ne aktivira.
- U drugoj posudi sjedinite žumanca, omekšali maslac, preostali šećer i rendanu koricu limuna. Mutite dok ne dobijete glatku smesu, a zatim postepeno dodajte prosejano brašno i pripremljeni kvasac.
- Testo obrađujte mikserom sa nastavcima za mešenje sve dok ne postane elastično i ujednačeno. Potom ga prebacite na pobrašnjenu radnu površinu, kratko premesite rukama i stavite u nauljenu činiju. Pokrijte ga čistom kuhinjskom krpom i ostavite oko sat vremena, odnosno dok ne udvostruči zapreminu.
Ne preskačite drugo narastanje testa
Krofnice posute šećer prahom u beloj činiji na braon krpi Foto: Shutterstock
- Naraslo testo razvucite oklagijom na debljinu od oko sedam milimetara. Čašom ili okruglom modlom vadite krofne i ređajte ih na pobrašnjenu površinu.
- Prekrijte ih krpom i ostavite još dvadesetak minuta. Upravo ovo drugo narastanje pomaže da krofne tokom prženja budu mekane i vazdušaste.
- U dubljoj šerpi zagrejte veću količinu ulja na umerenoj temperaturi. Krofne spuštajte tako da strana koja je bila okrenuta nagore sada ide u ulje. Pržite ih sa obe strane dok ne dobiju ravnomernu zlatnu boju.
Video: Punjene krofne
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