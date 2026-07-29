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Veliki, crveni i pravilno oblikovani plodovi obično prvi privuku pažnju na pijaci. Ipak, lep izgled ne znači nužno da je paradajz sočan, aromatičan i pun ukusa. Zato ga pre kupovine treba dobro pogledati, blago dodirnuti i pomirisati, a jedan od najvažnijih tragova krije se upravo oko peteljke.

Važno je znati da se samo na osnovu izgleda ne može utvrditi da li je paradajz tretiran pesticidima. Za pouzdanu proveru njihovih ostataka potrebna je laboratorijska analiza, dok boja, oblik i peteljka mogu pomoći samo u proceni svežine i zrelosti ploda. Američka agencija za zaštitu životne sredine navodi da prisustvo ostataka pesticida nije moguće procenjivati golim okom.

Svež paradajz na pijaci u gajbici Foto: Iakov Filimonov / Alamy / Profimedia

Savršen oblik nije presudan

Paradajz iz domaće proizvodnje često nije potpuno pravilan. Može imati različite oblike, sitne brazde, neujednačenu boju ili manje površinske nepravilnosti, ali to ne znači da je lošijeg kvaliteta.

Prilikom kupovine birajte plodove koji su čvrsti, ali ne potpuno tvrdi. Paradajz bi trebalo da bude težak u odnosu na svoju veličinu, jer to uglavnom ukazuje na sočnu unutrašnjost. Izbegavajte plodove sa mekanim, vodenastim delovima, buđi i većim oštećenjima.

Zanimljivo je da se likopen bolje apsorbuje iz termički obrađenog paradajza nego iz svežeg Foto: Shutterstock

Ukoliko se peteljka još nalazi na paradajzu, dobro je pogledajte pre kupovine. Zelena, čvrsta i očuvana peteljka obično pokazuje da je plod ubran relativno skoro.

Ako je sasvim suva, smežurana ili se odvaja čim je dodirnete, paradajz je verovatno duže stajao nakon berbe. Ipak, odsustvo peteljke samo po sebi ne znači da plod nije dobar, jer se ona može ukloniti tokom branja, pakovanja ili transporta.

Pomirišite paradajz

Miris može da otkrije više od jarkocrvene boje. Prinesite paradajz nosu i pomirišite deo na kojem se nalazi peteljka. Zreo i aromatičan plod najčešće ima prepoznatljiv miris biljke, zemlje i zelenila.

Ako paradajz gotovo uopšte nema miris, moguće je da ni njegov ukus neće biti naročito izražen. Ipak, na aromu utiču i sorta, stepen zrelosti i način čuvanja, pa miris treba posmatrati zajedno sa ostalim znacima.

Presek otkriva kvalitet

Foto: Зарина Лукаш / Alamy / Profimedia

Tek kada se paradajz preseče vidi se njegova prava struktura. Kvalitetan plod trebalo bi da ima sočnu unutrašnjost, jasno oblikovane komore i ravnomerno raspoređene semenke.

Bleda, suva i tvrda sredina sa malo soka može da ukaže na to da je paradajz ubran prerano ili duže skladišten. Paradajz, inače, može da nastavi da sazreva i nakon berbe, ali ukus ploda ubranog pre pune zrelosti često neće biti isti kao kod onog koji je duže sazrevao na biljci.

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